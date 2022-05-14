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第31届东运会：越南踢拳队获得五枚金牌 成功卫冕东南亚地区冠军

第31届东运会踢拳最后比赛日于5月13日晚举行。最终结果，越南踢拳队出色夺得五枚金牌，成功卫冕东南亚地区冠军。
在决赛上，越南踢拳队共有5名拳手参赛，包括：黄文端（全接触空手道，男子51公斤及以下级）；阮氏恒娥（全接触空手道，女子48公斤以下级）；黄氏金王（全接触空手道，女子65公斤以下级）；阮世享（全接触空手道，男子 67 公斤以下级）和阮光辉（低扫踢，男子 60 公斤以下级）等。

除了越南拳手所夺得的五枚金牌外，同一天晚上，还有印尼、柬埔寨、泰国、菲律宾等国家踢拳队的7名拳手也获得金牌。

第31届东云会体拳赛正式结束。越南踢拳队以5枚金牌和6枚铜的成绩牌排名第一位。泰国队以2枚金牌、4枚银牌和5枚铜牌的成绩排名第二。菲律宾队以2枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌的成绩排名第三。其次是印尼踢拳队（2枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌）和柬埔寨踢拳队（1枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌）。

据悉，今年是踢拳连续第二次被列入东运会比赛项目。2019年第30届东运会上，越南踢拳运动员以4枚金牌的惊人成绩超过东道主菲律宾排名第一。（完）
 

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越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

越南政府总理范明政出席东盟-美国特别峰会各场会议

越通社特派记者报道， 5月13日（美国当地时间） ，越南政府总理范明政和东盟各国领导人出席了东盟-美国特别峰会各场正式工作会议。其包括：东盟领导人和美国总统乔·拜登会议；东盟领导人与美国副总统卡瑪拉·黛維·哈里斯关于海上安全和新冠肺炎疫情（ COVID-19）防控措施的讨论会和东盟领导人与美国内阁部长关于应对气候变化、清洁能源转型和可持续发展基础设施等议题的讨论会。
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