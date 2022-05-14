新闻
第31届东运会：越南踢拳队获得五枚金牌 成功卫冕东南亚地区冠军
在决赛上，越南踢拳队共有5名拳手参赛，包括：黄文端（全接触空手道，男子51公斤及以下级）；阮氏恒娥（全接触空手道，女子48公斤以下级）；黄氏金王（全接触空手道，女子65公斤以下级）；阮世享（全接触空手道，男子 67 公斤以下级）和阮光辉（低扫踢，男子 60 公斤以下级）等。
除了越南拳手所夺得的五枚金牌外，同一天晚上，还有印尼、柬埔寨、泰国、菲律宾等国家踢拳队的7名拳手也获得金牌。
第31届东云会体拳赛正式结束。越南踢拳队以5枚金牌和6枚铜的成绩牌排名第一位。泰国队以2枚金牌、4枚银牌和5枚铜牌的成绩排名第二。菲律宾队以2枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌的成绩排名第三。其次是印尼踢拳队（2枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌）和柬埔寨踢拳队（1枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌）。
据悉，今年是踢拳连续第二次被列入东运会比赛项目。2019年第30届东运会上，越南踢拳运动员以4枚金牌的惊人成绩超过东道主菲律宾排名第一。（完）
除了越南拳手所夺得的五枚金牌外，同一天晚上，还有印尼、柬埔寨、泰国、菲律宾等国家踢拳队的7名拳手也获得金牌。
第31届东云会体拳赛正式结束。越南踢拳队以5枚金牌和6枚铜的成绩牌排名第一位。泰国队以2枚金牌、4枚银牌和5枚铜牌的成绩排名第二。菲律宾队以2枚金牌、4枚银牌和2枚铜牌的成绩排名第三。其次是印尼踢拳队（2枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌）和柬埔寨踢拳队（1枚金牌、3枚银牌和1枚铜牌）。
据悉，今年是踢拳连续第二次被列入东运会比赛项目。2019年第30届东运会上，越南踢拳运动员以4枚金牌的惊人成绩超过东道主菲律宾排名第一。（完）