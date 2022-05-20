第31届东运会：越南粉丝的热情给运动员们加油打气

虽然还没到比赛时间，但河内群马体育馆已经挤满了观众。

许多人还组团，带着金星红旗或穿着有国旗的服装前来体育馆为运动员加油打气。

河内市居民裴氏花凤：“我希望我的孩子会更加热爱体育运动，增添民族自豪感。我们也想为运动员们加油，为国争光。

河内居民阮珠英书：“我 12 点就来到这里。我很喜欢这项运动，所以我来观看并为所有运动员加油。”

日本游客 Kenji Sagaguchi：“我很意外，没想到大家这么关心体育，人们这么热情。”

观众们的热情为前来参加本次东运会的外国运动员和外国人留下美好的印象，为增强东盟各国的团结友谊、互相了解做出了积极贡献。（完）