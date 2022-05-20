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第31届东运会：越南粉丝的热情给运动员们加油打气
虽然还没到比赛时间，但河内群马体育馆已经挤满了观众。
许多人还组团，带着金星红旗或穿着有国旗的服装前来体育馆为运动员加油打气。
河内市居民裴氏花凤：“我希望我的孩子会更加热爱体育运动，增添民族自豪感。我们也想为运动员们加油，为国争光。
河内居民阮珠英书：“我 12 点就来到这里。我很喜欢这项运动，所以我来观看并为所有运动员加油。”
在第31届东运会搏击项目总决赛当天，北宁省体育馆的气氛也特别热闹。从中午到晚上，数百名观众在场尽情鼓舞。这对东运会的武术项目来说是非常罕见的。
搏击选手队选手 黄文俊：“在主场比赛，观众非常多，也激起我自己更加努力的动力，我会在比赛场上全力以赴。”
越南观众的热情鼓舞，也让国外粉丝感到惊讶。
越南观众的热情鼓舞，也让国外粉丝感到惊讶。
马来西亚观众：“这里的气氛太疯狂了，我真的很惊讶。越南粉丝真的很棒。”
日本游客 Kenji Sagaguchi：“我很意外，没想到大家这么关心体育，人们这么热情。”
不仅为越南运动员加油助威，其他国家体育队的比赛也得到了越南观众的热烈鼓舞。
观众们的热情为前来参加本次东运会的外国运动员和外国人留下美好的印象，为增强东盟各国的团结友谊、互相了解做出了积极贡献。（完）