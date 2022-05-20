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第31届东运会：越南已获金牌152枚 稳居榜首
泰国以 192 枚奖牌，包括：金牌53 枚、银牌59 枚和铜牌80 枚，排名第二。菲律宾和印度尼西亚下同样获得金牌37枚，但菲律宾获得银牌49枚和铜牌65枚，而印度尼西亚获得39枚银牌和49枚铜牌，所以菲律宾排名第三，而印度尼西亚排名第四。
值得一提的是，黄原青（Hoàng Nguyên Thanh）在第31届东运会男子马拉松赛上表现出色，最终以2小时25分8秒的成绩夺冠，成为越南田径史上首位在东运会男子马拉松比赛中夺冠的运动员。越南运动员武春永（Võ Xuân Vĩnh）以1小时32分32秒和阮氏青福（Nguyễn Thị Thanh Phúc）以1小时48分10秒的成绩分别在男子和女子20公里竞走比赛内容中拿下金牌。黎光廉（Lê Quang Liêm）和陈俊明（Trần Tuấn Minh）两名棋手在男子快棋团体赛中以6.5分的成绩夺冠。陈国强（Trần Quốc Cường）、范光辉（Phạm Quang Huy）和潘公明（Phan Công Minh）获得男子10米气手枪团体金牌。在男双划艇（canoeing） 1000米比赛中，由范红军（Phạm Hồng Quân）和贤南（Hiền Nam）组成的越南皮划艇队以1秒的差距超过泰国队夺得金牌。在女子四人划艇（canoeing）1000米比赛中，越南组合张氏芳（Trương Thị Phương）、叶氏香（Diệp Thị Hương）、阮氏香（Nguyễn Thị Hương）、阮氏雪（Nguyễn Thị Tuyết）以10秒的差距战胜印尼队夺得金牌。（完）
值得一提的是，黄原青（Hoàng Nguyên Thanh）在第31届东运会男子马拉松赛上表现出色，最终以2小时25分8秒的成绩夺冠，成为越南田径史上首位在东运会男子马拉松比赛中夺冠的运动员。越南运动员武春永（Võ Xuân Vĩnh）以1小时32分32秒和阮氏青福（Nguyễn Thị Thanh Phúc）以1小时48分10秒的成绩分别在男子和女子20公里竞走比赛内容中拿下金牌。黎光廉（Lê Quang Liêm）和陈俊明（Trần Tuấn Minh）两名棋手在男子快棋团体赛中以6.5分的成绩夺冠。陈国强（Trần Quốc Cường）、范光辉（Phạm Quang Huy）和潘公明（Phan Công Minh）获得男子10米气手枪团体金牌。在男双划艇（canoeing） 1000米比赛中，由范红军（Phạm Hồng Quân）和贤南（Hiền Nam）组成的越南皮划艇队以1秒的差距超过泰国队夺得金牌。在女子四人划艇（canoeing）1000米比赛中，越南组合张氏芳（Trương Thị Phương）、叶氏香（Diệp Thị Hương）、阮氏香（Nguyễn Thị Hương）、阮氏雪（Nguyễn Thị Tuyết）以10秒的差距战胜印尼队夺得金牌。（完）