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第31届东运会：提高体育活动妇女参与度
越南文化、体育与旅游部体育总局国际合作司副司长阮氏碧芸女士表示，国家奥委会结构中的女性领导人和管理人员人数不多。东南亚11个国家奥委会中没有一名女性主席。目前，女性参与体育赛事的人数不断增加，但管理层中性别不平等问题仍然较为明显。
阮氏碧芸提出了体育与妇女委员会的建议，同时强调，性别平等是奥林匹克运动的重中之重。体育是促进性别平等和赋予妇女的最有力平台之一。作为奥林匹克运动的领导者，国家奥委会应采取可持续行动，促进性别平等，任命更多女性担任领导职务。
会议上，与会代表就东南亚体育活动和女性有关问题交换了意见。代表们同意提出两个建议，即建议各国奥委会建立体育和妇女委员会，应有30%的女性参与东南亚体育联合会。
这些建议将在 5月12日举办的东南亚体育联合会理事会会议上提交给联合会审议。（完）
阮氏碧芸提出了体育与妇女委员会的建议，同时强调，性别平等是奥林匹克运动的重中之重。体育是促进性别平等和赋予妇女的最有力平台之一。作为奥林匹克运动的领导者，国家奥委会应采取可持续行动，促进性别平等，任命更多女性担任领导职务。
会议上，与会代表就东南亚体育活动和女性有关问题交换了意见。代表们同意提出两个建议，即建议各国奥委会建立体育和妇女委员会，应有30%的女性参与东南亚体育联合会。
这些建议将在 5月12日举办的东南亚体育联合会理事会会议上提交给联合会审议。（完）