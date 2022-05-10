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第31届东运会：国际媒体和球迷对天长球场的氛围表示印象深刻
尽管泰国U23队不敌对方，但泰国媒体也赞扬天长体育场里充满激情的气氛。泰国著名的体育新闻网《暹罗体育》（Siam Sport）盛赞：“东运会男足小组赛首轮系列赛打得难解难分，越南球迷在天长体育场大声欢呼，为各球队助威。”
马来西亚媒体称：“可以说，越南球迷为马来西亚U23队加油鼓劲，为马来西亚赢得晋级下一轮比赛的资格增添了动力”。
老挝足协官方粉丝专页还刊登了越南球迷的照片，并感谢越南球迷在老挝队对阵新加坡队的比赛中对老挝球员的鼓励。新加坡U23队对能够在一个中立而罕见的满是观众的体育场比赛也感到异常兴奋。
不仅新闻媒体，东南亚球迷也纷纷点赞第31届东运会男足B组比赛开幕当天天长体育场的热闹场面，不少人称赞越南球迷对足球的热爱。
网友Nat Nattapon写道：“太棒了，我希望在每场比赛中都能看到更多这样的观众。他们为哪支球队加油并不重要，重要的是那种让人感到兴奋的气氛，感谢越南球迷的支持。”
网友拉维·拉曼则（Ravi Raman）称赞：“越南球迷是真正的足球迷，越南队虽然没有上场，但场内依然坐满了观众”。网友Alex PM也称赞“越南是历届东运会最好的东道国”。
按赛程，5月9日，B组的两场比赛继续在天长体育场进行，即老挝U23队于16时对阵柬埔寨U23队；其后，泰国U23队与新加坡U23队进行角逐。（完）