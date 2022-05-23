第31届东运会：东南亚球迷发评论大赞越南国足“空前绝后”的战绩

据统计，越南队在第31届东南亚运动会上保持570分钟不失球记录，这一“空前未有”让东南亚球迷“脱帽致敬”。

拥有近25万粉丝的脸书东盟足球粉丝专页在越南U23队获胜后随即更新状态：“空前绝后，越南U23足球队在不失一球的情况下夺得第31届东南亚运动会金牌”。帖子下，不少东南亚球迷表达了对越南队主教练朴恒绪和国足球员的钦佩。名为Bhongs Sanit的网友评论道：“越南举行的这次东南亚运动会令人印象深刻，越南球迷很棒、有礼貌、很有活力。作为一名泰国粉丝，我想说真的很了不起” 。同时，网友Ake Samak也评论道：“任孟勇的头球太漂亮了，泰国球迷祝贺越南” 。

“踢法方面，越南U23足球队也表现非常出色。球员们踢得有条有理，处理得当，知道如何部署球。越南国足是最好的球队”，网友Ge Rald也不吝如是赞美。网友Ye Htet Aung 评论道：“越南队赢得金牌实至名归。在攻防方面，越南队都表现非常出色，是当之无愧的冠军。也祝贺越南球迷” 。

印度尼西亚男足在该届东南亚运动会上获得铜牌，该国一网友Sabrudin AlAhmad也写道：“我对这个数据很感兴趣，因为我喜欢稳固的防守。越南队防守坚强，踢得中规中矩，不丢一球。这是一份来自印度尼西亚的祝福”。（完）