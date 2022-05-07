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第31届东运会男足比赛：越南队首战告捷 以3比0击败印度尼西亚队
第12分钟，越南球员李公黄英左侧带球突破传中，阮文松差点儿跟进抢点。
其后，越南队占据绝对优势向对手施压。印尼球员们打得很紧凑，队形保持得十分紧密。越南队进攻乏术。
上半场结束，两队以0比0握手言和。
易边再战，越南队向印尼城门发起猛攻。第46分钟，李公黄英左侧带球突破劲射功门，印尼守门员神勇扑出。越南前锋阮进灵头球功门，印尼守门员再次化解。
第54分钟，越南队打破了僵局。阮孟勇左侧突破带球传中，越南前锋阮进灵门前抢点破门，越南队取得1比0领先。
虽然落后一球，但是印度尼西亚队进攻遭遇困局。第74分钟，越南队发起进攻，阮进灵在禁区前沿直塞，越南队长杜雄勇插进禁区推射破门，将比分扩大为2-0。
第82分钟，越南队右侧发起进攻，刚刚替补阮进灵的胡清明在禁区内头球击中右门柱。
印度尼西亚队进攻乏术，到第83分钟，印度尼西亚队以Witan Sulaeman的推射迎来本场比赛的第一个射正。
第87分钟，黎文春带球突破至禁区劲射、皮球击中横梁弹回，黎文都在左侧左脚低射，印尼后卫解围时打进乌龙球。
最终，越南队以3比0击败了印度尼西亚队，取得开门红。（完）