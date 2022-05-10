第31届东运会新闻中心正式成立

越南文化体育与旅游部副部长黄道疆、信息与传媒部副部长范英俊、河内市人民委员会副主席渚春勇、越通社副社长阮俊雄、越南电视台副台长丁得咏和体育总局副局长兼第31届东运会新闻中心主任黎氏黄燕和众多国内外记者出席。





第31届东运会新闻中心由主新闻中心和配套新闻室组成，是第31届东运会组委会信息传媒小组的组织机构。

第31届东运会新闻中心将负责为执行报道第31届东运会相关信息任务的国内外记者登记与发卡；对参加第31届东运会的干部和记者进行管理并提供最便利条件；向记者提供相关服务和支持；按新闻类型和其他服务建设信息开发与传输系统，并安排接送工具和工作位置；召开新闻发布会，必要时组织采访。该新闻中心报道有关第31届东运会的越语和英语双语新闻；出版新闻宣传手册；维护和运营第31届东运会官方网站；存储第31届东运会的照片和数据；提供其他新闻要求服务。



第31届东运会新闻中心面积近600平方米，各功能区域齐全，可满足国内外记者的需求。该中心可同时为200名记者提供服务。组委会提供40台高配置笔记本电脑。



此外，第31届东运会新闻中心对面是占地3000多平方米的国际电视中心。这是由越南电视台协调的第 31 届东南亚运动会节目制作现场。（完）