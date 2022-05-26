第31届东运会圆满落幕：共创精彩 相约未来

第31届东运会参赛运动员5000名，奖牌526枚，共创30项新记录，志愿者近3000名。这只是本届东运会的初步统计数据，但其充分体现东道国越南在新冠肺炎疫情仍复杂演变的背景下为此次地区体育盛事所付出的巨大努力。

新加坡议会议长陈川仁：“非常感谢东道国越南已为我们体育代表团给予热情接待。在新冠肺炎疫情的背景下举办东运会确实不容易，但组委会为本届东运会的准备工作真的很周到。越南人的亲善好客给我们留下深刻印象。”

越南体育迷在现场的热烈鼓舞给国际友人留下深刻印象。举办本届东运会比赛项目的体育场几乎爆满。这就是一个体育盛事成功举办的重要因素。人们对国家体育盛事的大力支持与关注有助于弘扬越南体育精神并开创越南体育事业新局面。

第31届东运会组委会副主任陈德奋：“第31届东运会举行之前，我们很担心在新冠肺炎疫情仍复杂演变的背景下，该体育盛事能否成功举办、能否吸引观众前来各体育场观看各场体育赛事。人们对本届东运会的大力支持让我们出乎意料。所有体育场和运动场几乎爆满。”

第31届东运会是在新冠肺炎疫情举办的首届东运会。因此越南在本届东运会的举办经验值得其他国家学习和借鉴。

柬埔寨国家通讯社副社长Hun Yuthkun:“河内市等本届东运会举办地在体育馆、新闻媒体中心、运动员住宿场所等方面都为我们提供最好的服务。参加本届东运会后，我们已积累了很多经验，为即将在柬埔寨举办的下一届东运会信息报道工作做好两手准备。”

越南志愿者为缅甸球员送行的这一场面充分体现东道国越南对各体育代表团所给予的美好感情。感谢你们已来到亲善好客的越南国度。我们明年将在柬埔寨再次相约。（完）