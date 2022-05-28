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第31届东南亚运动会305名优秀运动员荣获政府总理奖状
政府副总理还签发第476/TTr-TTg号呈文，提请国家主席向在第31届东南亚运动会上取得出色成绩并获得金牌的4名个人授予二等劳动勋章；向2个团体和19名个人授予三等劳动勋章。
荣获二等劳动勋章的4名个人包括：国家游泳队运动员阮辉煌（摘下5枚金牌，创第31届东运会一项纪录） ；国家游泳队运动员陈兴元（夺得4枚金牌，创下第31届东运会一项纪录）；国家皮划艇队运动员阮氏香（获得5枚金牌）；国家田径队运动员阮氏莺（获得三枚金牌，创下第31届东运会的一项纪录）。
越南U23国家足球队和越南国家女足队获得三等劳动勋章（获得第31届东运会金牌）。
同时，提请国家主席向19名运动员授予三等劳动勋章。（完）
荣获二等劳动勋章的4名个人包括：国家游泳队运动员阮辉煌（摘下5枚金牌，创第31届东运会一项纪录） ；国家游泳队运动员陈兴元（夺得4枚金牌，创下第31届东运会一项纪录）；国家皮划艇队运动员阮氏香（获得5枚金牌）；国家田径队运动员阮氏莺（获得三枚金牌，创下第31届东运会的一项纪录）。
越南U23国家足球队和越南国家女足队获得三等劳动勋章（获得第31届东运会金牌）。
同时，提请国家主席向19名运动员授予三等劳动勋章。（完）