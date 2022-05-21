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第31届东南亚运动会：韩国媒体称“最终，只有'原韩流'才能微笑”
在越南U23球队在半决赛战胜马来西亚U23球队并闯进决赛后，韩国媒体对朴恒绪表示祝贺，同时对印度尼西亚的申泰勇教练师徒未能进入决赛表示遗憾。
《首尔体育报》发表了文章，文章表示：“最终，只有'原韩流'才能微笑”。这是比喻的说法。文章作者郑多佑（Jung Da Woo）对朴恒绪——战略家给予高度评价，他是2018年以来在东南亚聘请韩国教练趋势的领先者，并为东南亚足球带来了许多积极的变化。
在第31届东运会框架内，只有“原韩流”——朴恒绪师徒闯进决赛，5月22日与泰国队一争高下，而申泰勇师徒则止步半决赛。并将与马来西亚U23球队进行铜牌的角逐。
同一天，《朝鲜日报》也报道了越南与印度尼西亚U23球队的比赛。据该报报道，“两位韩国教练朴恒绪和申泰勇之间的梦想决赛已经无法实现”。在决赛中，越南U23球队将对阵泰国U23球队。（完）
《首尔体育报》发表了文章，文章表示：“最终，只有'原韩流'才能微笑”。这是比喻的说法。文章作者郑多佑（Jung Da Woo）对朴恒绪——战略家给予高度评价，他是2018年以来在东南亚聘请韩国教练趋势的领先者，并为东南亚足球带来了许多积极的变化。
在第31届东运会框架内，只有“原韩流”——朴恒绪师徒闯进决赛，5月22日与泰国队一争高下，而申泰勇师徒则止步半决赛。并将与马来西亚U23球队进行铜牌的角逐。
同一天，《朝鲜日报》也报道了越南与印度尼西亚U23球队的比赛。据该报报道，“两位韩国教练朴恒绪和申泰勇之间的梦想决赛已经无法实现”。在决赛中，越南U23球队将对阵泰国U23球队。（完）