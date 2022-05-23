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第31届东南亚运动会：民众和体育迷的加油鼓劲给越南体育代表团带来力量
陈德奋认为，第31届东运会是东南亚国家，特别是该地区体育强国竞争激烈的运动会。
体育迷和民众的支持和加油鼓劲给组委会留下深刻印象。所有的体育场馆都坐满观众，甚至很多地方拥挤不堪。为希望民众都能前来观看比赛和助威，组委会已书面建议第31届东运会比赛举办地免票观赛，让民众尽情享受比赛，并为运动员加油助威。
在社会方面，第31届东运会不仅是一场简单的体育赛事，更是一场文化盛会，激发民族精神，弘扬文化。陈德奋表示，除了民众和体育迷的热情似“火”外，大多数运动员参加比赛时都有家人为他们加油打气，可以说，体育已经走进了每个人的生活。
在专业方面，陈德奋认为，第31届东运会是东南亚国家，特别是越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡等地区体育领域领先国家竞争激烈的运动会。陈德奋表示，越南体育代表团在有人民支持的优势的同时，仍然要与其他国家运动员进行激烈的角逐。越南或其他国家的运动员必须公平、全力以赴为祖国争光。东南亚各国均认为越南已成功举办了第31届东南亚运动会。（完）
体育迷和民众的支持和加油鼓劲给组委会留下深刻印象。所有的体育场馆都坐满观众，甚至很多地方拥挤不堪。为希望民众都能前来观看比赛和助威，组委会已书面建议第31届东运会比赛举办地免票观赛，让民众尽情享受比赛，并为运动员加油助威。
在社会方面，第31届东运会不仅是一场简单的体育赛事，更是一场文化盛会，激发民族精神，弘扬文化。陈德奋表示，除了民众和体育迷的热情似“火”外，大多数运动员参加比赛时都有家人为他们加油打气，可以说，体育已经走进了每个人的生活。
在专业方面，陈德奋认为，第31届东运会是东南亚国家，特别是越南、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡等地区体育领域领先国家竞争激烈的运动会。陈德奋表示，越南体育代表团在有人民支持的优势的同时，仍然要与其他国家运动员进行激烈的角逐。越南或其他国家的运动员必须公平、全力以赴为祖国争光。东南亚各国均认为越南已成功举办了第31届东南亚运动会。（完）