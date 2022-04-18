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第31届东南亚运动会：广宁省加强交通秩序与安全
今年5月，第31届东南亚运动会（SEA Games 31）的7项赛事将在广宁省举行，加上在此期间广宁省也计划举办多项文化与旅游活动，因此将吸引大量国内外游客前来广宁省参观旅游。 为了确保成功举办各项活动，广宁省着力加强交通秩序、道路安全的各项保障措施。
据此，广宁省公安机关将调动最大力量和车辆进行巡逻，控制，并严厉处理违反交通秩序与安全的行为，如：酒精含量、使用毒品、超重、超限、随意翻新车辆、载有超过指定人员、超速驾驶等。公安力量定期巡逻和有效使用监控系统，旨在及时控制并处理交通违规行为。
广宁省下龙市有三个场馆举行第 31 届东南亚运动会比赛赛事，包括：设有5000个座位的大安体育馆、规划宫和广宁博览会重心。下龙市公安力量早就制定了加强向群众宣传方案，调动整个政治系统的综合力量，积极预防、侦破、打击并及时处置一切违法犯罪行为。
目前，广宁省公安机关正在同有关部门对运动员住宿和比赛场所进行视察。此外，广宁省公安力量正在制定带领代表团方案，确保交通秩序和道路安全，防止交通拥堵，为成功举办第31届东南亚运动会的各项赛事做出积极贡献。（完）
据此，广宁省公安机关将调动最大力量和车辆进行巡逻，控制，并严厉处理违反交通秩序与安全的行为，如：酒精含量、使用毒品、超重、超限、随意翻新车辆、载有超过指定人员、超速驾驶等。公安力量定期巡逻和有效使用监控系统，旨在及时控制并处理交通违规行为。
广宁省下龙市有三个场馆举行第 31 届东南亚运动会比赛赛事，包括：设有5000个座位的大安体育馆、规划宫和广宁博览会重心。下龙市公安力量早就制定了加强向群众宣传方案，调动整个政治系统的综合力量，积极预防、侦破、打击并及时处置一切违法犯罪行为。
目前，广宁省公安机关正在同有关部门对运动员住宿和比赛场所进行视察。此外，广宁省公安力量正在制定带领代表团方案，确保交通秩序和道路安全，防止交通拥堵，为成功举办第31届东南亚运动会的各项赛事做出积极贡献。（完）