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第31届东南亚运动会：体育与越南融入东盟
1989年，第 15 届东南亚运动会在马来西亚举行，吸引10 个成员国的 9 个成员国参加，是当时规模最大的东南亚运动会。越南的参与标志着本地区国家在增进了解和友谊方面迈出了重要一步。这也是第一次组织火炬传递的东南亚运动会。首次参加东南亚运动会的越南体育代表团以获取3枚金牌11枚银牌和5枚铜牌的成绩给人们留下了深刻印象。
在接下来的15次参加东南亚运动会中，越南体育代表团的成绩逐渐提高，排名一次比一次高，奖牌更多。在1991年举行的第16届东南亚运动会上，越南体育代表团获得10枚金牌，在9个参赛体育代表团中排名第7。 而2001 年举行的第 21 届东南亚运动会上，越南体育代表团以 33 枚金牌的成绩跃升第 4 位。特别是在2003年举行的第22届东南亚运动会上，越南体育代表团以156枚金牌的成绩，在11个国家体育代表团中排名第一。这也是越南首次举办的的东南亚运动会。
从此以后，每次参加 东南亚运动会，越南体育代表团的成绩在排名榜上稳居第二或第三名。最近是2019年在菲律宾举行的第 30 届东南亚运动会上越南体育代表团获得98枚金牌、58枚银牌和103枚铜牌，排名第二。
参加第31届东南亚运动会，作为东道国，越南文化、体育与旅游部决定成立共有1341名成员，其中包括64名官员和1277名运动员和教练员的体育代表团。我国参赛运动员力争获得140枚以上金牌，跻身参赛国前列，同时成功卫冕男、女足球两队的第一名。
“致力于更强大的东南亚”是越南举办的第31届东南亚运动会的口号。为了成功举办东南亚运动会，东道国不仅体现出自己的热情好客、体贴入微，而更重要的是在选择比赛项目时要秉承公平、公正的态度。
越南文化、体育与旅游部副部长黄道刚先生指出，第 31 届东南亚运动会与以往的运动会不同，因为越南主办大部分奥运会和亚洲运动会的各个比赛项目。在第 31 届东南亚运动会的40项比赛项目中，奥林匹克比赛项目共有25项，亚洲运动会12项和东南亚运动3项。越南按照国际奥委会的规定组织各项比赛项目，不限制任何比赛内容。这意味着越南不专注优先自己的优势赛项和限制其他国家的优势。越南的这个做法得到了东南亚国家的支持和赞赏。
越南是首个以这种形式举办本地区运动会的国家。这是改变未来东南亚运动会的举办方式和方向迈出的重要一步，旨在提高东盟体育的成绩和质量，逐步缩小与亚洲和世界的差距。
第31届东南亚运动会在越南12个省市举行。最高目标是第31届东南亚运动会安全、顺利举行，给国际友人留下美好的印象。正如越南政府总理范明政在视察河内国家训练中心、美亭室内田径比赛宫和美亭国家体育场，并鼓励运动员和教练员时所说的： “这也是东道国向国际游客宣传越南的形象与风土人情的机会” 。
第31届东南亚运动会正式拉开序幕之前，各国际代表团代表前往越南考察和检查了举行第31届东南亚运动会各项赛事的场馆。各代表团代表高度评价越南作为东道国在组织和工作上的的积极主动精神和各项准备工作。
马来西亚代表团团长拿督帕杜卡努尔阿兹米艾哈迈德（Dato' Paduka Nur Azmi Ahmad）先生表示，他对美亭水上运动体育馆和河内国家体育训练中心完全放心。而新加坡国家奥委会主任李炳勋（Lee Ping Hun Antony）先生评价说：“东道国越南在物资基础设施方面已经做了非常好的准备”。
陪同各国代表团考察，越南文化、体育与旅游部竞技体育一司司长黄国荣先生表示，希望通过考察，各国际代表团对越南有最好的看法和更加了解越南，并支持越南成功举办第31届东南亚运动会。 （完）