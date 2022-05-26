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“第31届东南亚运动会让我们更爱越南”
宝贵的体验
埃文·安德鲁斯·拉蒂夫（Evan Andrewns Latief ）应该是第31届东运会最特别的记者。来自千岛之国印度尼西亚，拉蒂夫只用一只健康的手拍照，让对面的人印象深刻。他与《人民报》记者分享说，他的右臂有先天缺陷。在上新闻大学时，拉蒂夫第一次接触到摄像机。它自然而然地成为他的爱好。拉蒂夫开始在KamiBijak——印度尼西亚第一份为残疾人的报纸担任自由工作者。
在本届东南亚运动会上，拉蒂夫被派去协调印尼奥委会，对整个赛事进行报道。拉蒂夫曾在班卡苏拉、武术、跆拳道、篮球、举重和电子竞技等六个项目比赛场地展开工作。
埃文·安德鲁斯·拉蒂夫高度评价第31届东云会的承办工作，并认为能够参加区域性体育赛事对于这位 24 岁的记者来说是一次宝贵的经历。他表示：“我一定会再次回到你们的美丽国家”。
作为新加坡体育代表团的摄影师，贾斯汀·加内尔（42 岁）也肯定说，第31届东运会对于本人和同事们来说都有“非常”新的体验。
与此同时，印度尼西亚安塔拉通讯社（Antara）记者多莉·罗萨娜表示，东道国越南为承办第31届东南亚运动会付出了心血。这位40岁的女记者强调：“我们的团队包括8名记者。 所有人都对你们的承办工作感到触目惊心。 和开幕式一样，今天的闭幕式也非常令人印象深刻”。
与其他记者不同，来自泰国TBS的Pongpisit Intaranan记者曾在7届东云会进行报道。 即便如此，当他抵达越南时，还是被东道国的热情好客所震撼。他称：“越南人对运动充满热情。 体育场总是挤满了人，即使没有东道国运动员参赛。 体育爱好者们总是试图通过歌曲和口号向运动员传达能量。 这很棒”。
虽然于5月22日晚已回国，但老挝体育代表团的Songkane Phanphengdeee记者很热情地回答记者关于他在越南工作期间的感受。来自老挝教育、科学与体育日报的男记者表示：“在越南工作的两周多真的是一次非常难忘的经历。 我与许多国际记者合作过，从中学到了很多东西。看台上总是挤满了人。无穷无尽的欢呼声让我感到无比的兴奋。 对我个人而言，这是你们的一届非常成功的东运会”。
一个友善和绝佳的越南
除了对承办工作的赞美，越南的风土人情也令各国记者印象深刻。多莉·罗萨娜记者分享说：“昨晚，我们在街头上看到了成千上万名越南人涌出门，举着金星红旗庆祝U23球队的胜利。大家都心潮澎湃。 让我回想在自己国家印度尼西亚的庆祝气氛”。
爱越南的体育精神”。
泰国TBS记者Pongpisit Intaranan将河内市5月22日晚的庆祝气氛称为“特殊场景”。他表示，此前，他只在电视上看到过同样的场景。Pongpisit Intaranan高兴地分享说：“第一次看到满大街的红旗，我很激动。这是泰国从所未有的场景。我希望，泰国人可看到这场景并学习”。
在越南工作期间，大多数记者都会花一些时间来探索河内市。来自新加的坡贾斯汀·加内尔记者一边打开手机分享他在古街拍摄的图片，一边称：“在此期间，我趁机去河内古街尝试了一些菜肴。我在半夜尝试了河粉，很好吃。 我希望我有更多时间留在这里。 闭幕式结束后，我们希望有时间继续探索古街”。
泰国记者Pongpisit Intaranan强调：“我认为，越南已做好东道国岗位。越南人可对本届东运会而感到自豪”。（来源：人民报网）
埃文·安德鲁斯·拉蒂夫（Evan Andrewns Latief ）应该是第31届东运会最特别的记者。来自千岛之国印度尼西亚，拉蒂夫只用一只健康的手拍照，让对面的人印象深刻。他与《人民报》记者分享说，他的右臂有先天缺陷。在上新闻大学时，拉蒂夫第一次接触到摄像机。它自然而然地成为他的爱好。拉蒂夫开始在KamiBijak——印度尼西亚第一份为残疾人的报纸担任自由工作者。
在本届东南亚运动会上，拉蒂夫被派去协调印尼奥委会，对整个赛事进行报道。拉蒂夫曾在班卡苏拉、武术、跆拳道、篮球、举重和电子竞技等六个项目比赛场地展开工作。
埃文·安德鲁斯·拉蒂夫高度评价第31届东云会的承办工作，并认为能够参加区域性体育赛事对于这位 24 岁的记者来说是一次宝贵的经历。他表示：“我一定会再次回到你们的美丽国家”。
作为新加坡体育代表团的摄影师，贾斯汀·加内尔（42 岁）也肯定说，第31届东运会对于本人和同事们来说都有“非常”新的体验。
与此同时，印度尼西亚安塔拉通讯社（Antara）记者多莉·罗萨娜表示，东道国越南为承办第31届东南亚运动会付出了心血。这位40岁的女记者强调：“我们的团队包括8名记者。 所有人都对你们的承办工作感到触目惊心。 和开幕式一样，今天的闭幕式也非常令人印象深刻”。
与其他记者不同，来自泰国TBS的Pongpisit Intaranan记者曾在7届东云会进行报道。 即便如此，当他抵达越南时，还是被东道国的热情好客所震撼。他称：“越南人对运动充满热情。 体育场总是挤满了人，即使没有东道国运动员参赛。 体育爱好者们总是试图通过歌曲和口号向运动员传达能量。 这很棒”。
虽然于5月22日晚已回国，但老挝体育代表团的Songkane Phanphengdeee记者很热情地回答记者关于他在越南工作期间的感受。来自老挝教育、科学与体育日报的男记者表示：“在越南工作的两周多真的是一次非常难忘的经历。 我与许多国际记者合作过，从中学到了很多东西。看台上总是挤满了人。无穷无尽的欢呼声让我感到无比的兴奋。 对我个人而言，这是你们的一届非常成功的东运会”。
一个友善和绝佳的越南
除了对承办工作的赞美，越南的风土人情也令各国记者印象深刻。多莉·罗萨娜记者分享说：“昨晚，我们在街头上看到了成千上万名越南人涌出门，举着金星红旗庆祝U23球队的胜利。大家都心潮澎湃。 让我回想在自己国家印度尼西亚的庆祝气氛”。
爱越南的体育精神”。
泰国TBS记者Pongpisit Intaranan将河内市5月22日晚的庆祝气氛称为“特殊场景”。他表示，此前，他只在电视上看到过同样的场景。Pongpisit Intaranan高兴地分享说：“第一次看到满大街的红旗，我很激动。这是泰国从所未有的场景。我希望，泰国人可看到这场景并学习”。
在越南工作期间，大多数记者都会花一些时间来探索河内市。来自新加的坡贾斯汀·加内尔记者一边打开手机分享他在古街拍摄的图片，一边称：“在此期间，我趁机去河内古街尝试了一些菜肴。我在半夜尝试了河粉，很好吃。 我希望我有更多时间留在这里。 闭幕式结束后，我们希望有时间继续探索古街”。
泰国记者Pongpisit Intaranan强调：“我认为，越南已做好东道国岗位。越南人可对本届东运会而感到自豪”。（来源：人民报网）