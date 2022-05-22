第31届东南亚运动会男足比赛：越南U23男足队以1比0击败泰国U23男足队 夺得男足金牌

开场后，越南队场面上占据主动并向对手施压。第3分钟，越南前锋阮进灵利用泰国后卫的错误传中，阮文松推射偏出门柱。第5分钟，越南队开出角球，杜雄勇在禁区头球攻门高出横梁。

上半场进行到第10分钟， 泰国队找回比赛状态，中场控球率高于越南队。但是，越南造成的射门机会则多于对手。

上半场中期的时候，两队展开拉锯战，由于两队队形保持得十分紧密，所以尚未创造威胁的机会。

上半场结束，两队暂以0比0战平。

易边再战，越南队仍旧占据主动，但是其进攻遭遇困局。下半场前15分钟，泰国队创造了一些得分机会。

第51分钟，泰国球员Worachit Kanitsribumphen在距离越南球门25米处推射偏出门柱。第60分钟，泰国队开出角球，Ekanit Panya插进晚些，要不然越南队输了一球。

下半场进入尾声时，越南队增强进攻。第83分钟，越南队发动进攻。潘俊才右侧传中，任孟勇在禁区头球破门，越南队以1比0领先。

在剩下的时间内，泰国队无法无力破门寻求扳平比分。

最终，越南队以1比0击败了泰国队，成为卫冕东运会男足金牌。（完）