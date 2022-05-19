第31届东南亚运动会男足比赛：越南队以1比0领先马来西亚队

开场后，两队展开对攻战，赛况十分激烈。越南队的中场控球好于对手。马来西亚队重兵防守，因此上半场前20分钟，两队几乎尚未造成威胁的机会。第28分钟，越南队展开一次进攻，杜孟勇直塞，阮进灵插入禁区抢点射门偏出。第36分钟，马来西亚队开出角球，越南守门员阮文纂出击解围。

第41分钟，黎文都右路带球突破传中，阮进灵抢点推射攻门，马来西亚守门员神勇地扑出。任孟勇插上补射，马来西亚后卫及时解围。

上半场结束，两队以0比0均无建树。

易边再战，越南队在进攻方面占据优势，并创造了一些射门机会，但是遭到马来西亚的顽强抵抗，无法叩开中国澳门队的大门。

第77分钟，潘俊财传中造成威胁，马来西亚守门员飞身扑出。第84分钟，马来西亚开出角球，在禁区高高跃起大力头球攻门高出横梁。

最终，两队在正规时间内以0比0战平，要进行附加赛。

在附加赛里，马来西亚球员们体力下降，越南队占据绝对优势向对手施压，并造成很多射门机会。第111分钟，越南队的进攻终于收到回报。杜雄勇开出角球，阮进灵在禁区高高跃起大力头球破门。越南队取得领先。

最终，越南队将1-0比分保持到终场。

♦ 而稍早结束的第一场半决赛中，泰国U23足球队在附加赛以1比0击败了印度尼西亚U23足球队，晋级决赛。

第31届东南亚运动会男足决赛将于5月22日在河内市美亭国家体育场进行。（完）