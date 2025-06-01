第30届亚洲未来会议：阮志勇副总理就多边合作提出五项倡议

主题为“亚洲在动荡世界中的挑战”的本次会议吸引众多亚太国家领导人、经济学家和学者参加，共同探讨如何将挑战转化为机遇，继续维持亚洲作为全球增长引擎的地位。



阮志勇在会上发表讲话时表示，世界正面临前所未有、交织复杂的挑战，从地缘政治、地缘经济的不确定性，到经济分裂、激烈的战略竞争、信任危机以及全球治理体系面临削弱的风险。尽管如此，阮志勇强调，亚洲仍拥有战胜逆境的“支点”，继续发挥活跃增长区域、全球经济支柱以及现代产业网络汇聚之地的重要作用。



为了推动亚洲实现突破性发展，阮志勇提出五项合作方向建议。第一，更新多边合作机制，巩固以“共赢”为原则的自由贸易体系；第二，加快科技发展、创新与数字化转型；第三，促进包容性发展，以人为中心，以人为一切政策的目标、主体和动力；第四，构建绿色转型和数字转型为重点的新型经济模式；第五，加强团结、合作与相互尊重。阮志勇呼吁各国携手并肩、团结协作，共同书写亚洲传奇故事，共同应对挑战，为地区与世界的和平与繁荣作出贡献。



越南政府副总理阮志勇出席第30届亚洲未来会议的讨论会。图自越通社

阮志勇表示，越南深知要实现快速可持续发展，必须具备新的思维、新视野、新方法和新姿态，并强调推动三大战略突破（制度、基础设施和人力资源）以及实施四大支柱战略，以实现“赶上、并行、突破”的发展目标。在当前经济困难背景下，越南将其视为推动经济结构重组、打破增长瓶颈，激发增长动力、解放资源以实现快速可持续发展的机遇，坚定保持可靠伙伴和充满活力经济体的定位。



在回答有关美国关税政策影响的问题时，阮志勇强调了与美国在经济、贸易和投资关系方面的重要性，并表示越南正积极、灵活地推进谈判，以争取最佳成果。这也是越南增强自主能力、实现市场多元化、扩大内需的重要契机。



阮志勇强调，越南正迈入加速发展的新纪元，并已出台一系列具有革命性、历史性的政策，如简化机构体制、科技突破发展、发展民营经济、从管理转向发展型治理，从事前监管转向事后监管，积极推进深度国际融入，借此作为发展的支点和杠杆。越南正致力于成为全球半导体产业中心、全球供应链中重要一环，优先完善制度、基础设施，建设优惠机制、培养人力资源，打造半导体产业生态系统。阮志勇呼吁外国投资者和企业，特别是日本，继续扩大在越投资与经商。



*值此会议期间，阮志勇会见了《日本经济新闻》（Nikkei）高级执行董事荒川大辅（Daisuke Arakawa）。



荒川大辅表示，越南正在推进的改革举措正受到国际社会的广泛关注，并将在未来带来诸多合作机遇。阮志勇建议日经集团在越南未来的发展阶段继续与越南同行，协力向国际社会推广越南的形象。（完）