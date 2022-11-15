第29届亚太经合组织领导人会议周 在泰国首都曼谷开幕

据越通社驻曼谷记者报道， 第29届亚太经合组织领导人会议周头三天（11月14日至16日）将陆续举行各场高官会，就“曼谷目标”对泰国生物-循环-绿色（BCG）经济模式这一问题进行讨论。

17日将陆续举行各场亚太经合组织部长级会议，聚集对开放和可持续投资与贸易均衡、包容性和可持续增长等议题进行讨论。

第29届亚太经合组织领导人会议周最重要的事件为亚太经合组织第二十九次领导人会议将于18日召开，该组织21个成员经济体的领导和代表以及柬埔寨首相洪森、法国总统埃马纽埃尔·马克龙和沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼三名特邀嘉宾参加。

在19日举行的闭幕式上，泰国总理巴育将在把2023 APEC年东道主职务移交给美国前发表讲话。

第29届亚太经合组织领导人会议周，APEC工商咨询理事会（ABAC）会议将于11月16日至18日举行。ABAC的主要作用就是向亚太经合组织领导人和官员提供关于贸易领域中关注问题的咨询。

与此同时，题为 “开放、联通、均衡”的亚太经合组织领导人会议的目的是促进APEC对各方面、各角度的机遇和联通开放，以复苏和促进更可持续的增长。这是新冠肺炎疫情于2019年底爆发后， APEC首次以线下方式举行。（完）