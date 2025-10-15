第23届越南国际纺织暨制衣机械展览会正式开幕

10月15日，2025年第23届越南国际纺织暨制衣机械展览会（VTG 2025）在胡志明市西贡会展中心（SECC）开幕。本届展会由越南广告与展览股份公司（Vinexad）与优可国际展览服务公司（Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd）联合举办。



VTG 2025展会现场汇聚了来自中国、印度、马来西亚、巴基斯坦、新加坡、韩国、泰国等10个国家和地区的400余家展商，设有超过750个展位。今年参展企业重点展示了纺织行业的自动化设备、数字化技术及最先进的机械技术，致力于推动工厂数字化，促进越南纺织业数字化转型，并满足当前市场对多样化面料的需求。



部分参展商表示，从先进机械到新一代面料及鞋革解决方案，本届展会全面展现了行业未来图景。此外，VTG 2025还汇聚了检测设备和辅助设备供应商，确保满足国内外生产单位的需求。

据悉，今年参观者将有机会了解现代化机械与技术，对接国际采购商和行业领袖，把握市场趋势以制定企业发展战略。VTG 2025不仅是一场展览，更是纺织企业界促进商业合作与投资的重要平台。



Vinexad副总经理范登庆表示，针对绿色转型的产业议题，在即日起至10月17日举行的VTG 2025展会期间，还将举办系列专题研讨会，聚焦循环性、功能性与可持续性，汇聚了行业顶尖专家、先锋制造商及学术研究者。通过系列研讨会，参会者将获取有益知识、绿色供应链解决方案、低碳生产方法等，推动越南纺织、服装和鞋革行业迈向更绿色、更具竞争力的未来。（完）