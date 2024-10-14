第23届中越青年友好会见活动拉开序幕

以“赓续传统友谊，携手开创未来”为主题的第23届中越青年友好会见活动14日在中国广西壮族民族自治区南宁市开幕。



中国共青团中央书记处第一书记阿东，越南胡志明共青团中央书记处第一书记裴光辉，广西壮族自治区党委书记、自治区人大常委会主任刘宁出席开幕式并致辞。



中国共青团中央书记处第一书记阿东发言时认为，加强中越青年交流合作将为实现两国百年征程、构建具有战略意义的中越命运共同体注入强大青春动力。



越南胡志明共青团中央书记处第一书记裴光辉认为， 两党两国确立了双边关系新定位，不断深化两国全面战略伙伴关系，构建“具有战略意义的越中命运共同体”。他说，近年来，在两党两国领导人的深切关心和引领下，两国青年的合作、团结和友谊日益得到加强，给两国青年带来了实实在在的利益。



开幕式上，中国共青团中央与越南胡志明共青团中央签署了合作谅解备忘录，还宣布2025“中越人文交流年”期间将举行中越青年交流活动。



当天，越南胡志明共青团中央书记处第一书记裴光辉礼节性拜会广西壮族民族自治区领导。



会上，广西壮族民族自治区党委书记刘宁认为，在两国领导人大力支持下，中越青年友好交流合作日益开放，成果日益丰硕。



裴光辉介绍了越南胡志明共青团组织，并强调了两国共青团的合作关系。他说，近年来，两国共青团加强交流合作活动，给两国青少年带来实实在在的利益，不断培育两国人民，特别是青少年的传统友谊，共同为促进越中全面战略合作伙伴关系稳健发展做出贡献。（完）

越通社