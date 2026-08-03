第22次全国外事工作会议：提升地方外事工作水平 汇聚国际资源服务发展事业

黎怀忠在讲话中指出，第22次全国外事工作会议是在地区和国际形势持续快速、复杂演变、机遇与挑战交织的背景下召开的。在新形势下，外事工作必须继续创新思维，主动适应新情况，更加紧密服务国家发展大局，为各地经济社会发展提供有力支撑。



黎怀忠表示，实现全年经济增长10%的目标是一项十分现实而艰巨的任务，地方外事工作在汇聚国际资源、拓展合作空间、培育发展新动能方面发挥着重要作用。



谈及外交工作的总体方向时，黎怀忠指出，党的十三大将外交定位为发挥“先锋作用”，党的十四大进一步首次明确外交是“重要、经常性任务”，体现了党对外交工作在国家建设和保卫祖国事业中地位和作用认识的新发展。外交和国际一体化不仅是外交部门的职责，更是整个政治体系的共同任务。

黎怀忠强调，地方外事工作应进一步发挥更大作用，成为地方发展战略的重要组成部分。衡量地方外事工作成效，不能仅看出访来访团组数量或签署协议数量，而应重点依据四项标准：一是形成具体成果；二是创造实际价值和取得实效；三是确保各项工作按计划、按进度落实；四是得到人民群众和企业的认可与信任。

在此基础上，黎怀忠提出了今后提升地方外事工作水平的四项重点任务。

第一，创新思维，提高战略谋划水平，确保外事工作成为地方发展战略的重要组成部分。各地要主动制定、完善和及时更新地方外事战略，使其与地方规划和经济社会发展方向相衔接，明确重点合作伙伴、重点地区和重点领域，并将其具体落实为具有可操作性和实效性的合作项目。



第二，大力推进服务发展的外交，把将对外关系转化为发展资源和具体成果作为衡量工作成效的重要标准。各地要充分发挥现有合作协议作用，积极推进经济外交和科技外交，同时统筹推进文化外交、民间外交、对外宣传以及侨务工作，最大限度汇聚各类国际资源服务地方发展。



第三，完善领导、管理和协调机制，确保地方外事工作统一、高效、有序开展。要加强地方与外交部、各部委以及越南驻外代表机构之间的协调配合，逐步建立统一的数据平台和信息共享机制，不断提高国际合作的组织实施和统筹协调能力。



第四，健全地方外事机构，建设适应新形势要求的高素质外事干部队伍。各地应建立具备综合协调能力的外事工作机构，同时不断提高干部的政治素质、专业能力、外语水平以及政策研究、形势研判和国际合作组织实施能力。



黎怀忠同时建议越南驻外代表机构进一步加强与地方的协调配合，在对接合作伙伴、促进合作、争取国际资源等方面提供更加有力的支持。同时希望各地及时反映工作中遇到的困难和问题，便于外交部协调解决，进一步完善相关制度和协作机制，不断提升地方外事工作的质量和成效。



会上，越南外交部副部长吴黎文作报告时表示，自第21次全国外事工作会议以来，地方外事工作逐步实现由注重扩大对外关系向更加重视合作实效转变，由开展单项活动向服务地方发展规划和目标转变。



吴黎文强调，地方外事工作围绕党的对外工作、国家外交和民间外交三大支柱全面推进，有力落实党的十三大和十四大对外路线。目前，各地保持约900项国际合作协议有效实施，举办国际会议和研讨会2500余场，边境管理与保护工作持续加强，对外投资贸易促进、国际非政府援助、劳务合作以及科技创新合作不断拓展。



2024年至2026年期间，外交部及越南驻外代表机构继续为各地方提供信息咨询、国际资源对接、合作促进和干部培训等支持，帮助地方提升国际合作能力。



吴黎文同时指出，地方外事工作仍存在一些不足，如部分地方对外事工作的认识和重视程度不够均衡，对外合作成果向发展资源转化能力仍有差异，外事机构建设和干部队伍能力仍需进一步提升。



在专题讨论环节，与会代表围绕经济外交、招商引资、科技创新、数字化转型、文化外交和文化遗产价值利用等内容分享经验。与会代表一致认为，地方外事工作应更好地服务于经济增长目标，以推动地方发展取得实效作为衡量工作成效的重要标准。



越南外交部副部长邓黄江向外务部先进集体颁发奖状。图自越通社

会议结束后，外交部领导向在地方外事工作中作出突出贡献的集体和个人颁发了外交部长奖状以及“致力于越南外交事业”纪念章。（完）