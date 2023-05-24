第22届“汉语桥”越南北部及中部赛区决赛在河内成功举办

中国驻越南大使馆文化赞彭世团在致辞中表示，中越是山水相连的友好邻邦，两国有着相同的理想信念，社会制度，分享着诸多共同的价值。在两国领导人的政治指导与战略引领下，两国在经贸、教育、文化、旅游等各领域的交流与合作都取得了快速的发展。其中，共同参与“一带一路”建设，推动建设具有战略意义的命运共同体是十分重要的内容。中文在这个过程中愈发显示出其在民心沟通、支撑交流方面的重要作用。

河内大学阮氏菊芳副校长在今天的比赛开始前致辞，她表示，进入新世纪以来，全球经济一体化程度越来越高，世界文明的进步有赖于各国文明的对话与交流，而语言是对话与交流的重要途径。越中两国是同志加兄弟的友好邻邦，文化基础有很多相似之处，友谊深厚。我们在继承传统友谊的基础上，还应推进越中友好关系向纵深发展。历史和现实都迫切需要我们学习彼此的语言。

据河内大学孔子学院院长杜青云介绍，比赛分四个环节，第一环节为知识问答，重点考核选手的中国国情知识、中国文化知识和汉语言知识。第二环节参赛选手以“天下一家”为主题进行演讲，重点考核选手的汉语文化综合运用能力。第三环节为抽题即兴演讲，重点考核选手的反应能力和汉语实际运用能力。第四环节为中华才艺表演，主要考核选手的中国文化才艺素质，选手可任意选择演唱或演绎中国歌曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、乐器、书法、绘画、剪纸、武术等。评委组由河内大学孔子学院专职教师和越南的汉语及艺术专家组成。

来自越南北部和中部的河内大学、外交学院、红星大学、下龙大学、河内国家大学下属外国语大学、河内开放大学、河静大学、雄王大学、海防大学、岘港东亚大学等23所高校的25名大学生参加决赛。各环节比赛精彩纷呈，选手们既展示了较高的汉语水平和一定的中国文化素养，还把自己学习掌握的中华文化技能展现出来，赢得观众和评委的赞扬。经过激烈角逐，来自军事科学学院大学的杨廷通同学摘取桂冠。冠军将代表越南北部及中部赛区参加在中国举办的第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛总决赛。(完)