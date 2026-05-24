第22届会安—日本文化交流节在岘港开幕

岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在开幕式上表示，会安是一片拥有深厚文化传统的遗产之地，16至17世纪曾是繁荣的国际商港。在这段历史中，日本文化在会安的土地与人民生活中留下了极其深刻的印记。

400多年前，日本商人远渡重洋来到会安，不仅带来了商品，还带来了本民族的文化、信仰、艺术与精神。越南玉华公主与日本商人荒木宗太郎之间的历史姻缘，以及至今仍屹立不倒的日本桥，已成为两国文化交融与友谊的美好象征。

阮氏英诗表示，日本桥在两年前在日本专家密切合作下完成修缮，加上会安古城内设立的“越日文化交流空间”，充分体现了两国珍视历史、维护与弘扬牢固纽带的精神。已举办22届的会安—日本文化交流活动，如今已不仅仅是节庆，更成为双方分享传统文化价值、共同创造未来的重要桥梁。

本届活动继续举行丰富多彩的系列活动，包括越日文化空间体验、再现玉华公主与荒木宗太郎迎亲巡游、会安—日本文化交流历史图片和书籍展、传统艺术表演、民间游戏及社区交流等。越南和日本的艺术家、艺人共同参与，为市民和游客带来富有情感与文化特色的体验。

日本驻越特命全权大使伊藤直树在开幕式上表示，自20世纪90年代以来，日本一直与越南携手开展会安古城保护工作。在日本桥修缮项目中，自2022年起，昭和女子大学、东洋大学、日本文化厅及日本国际协力机构均派遣专家赴越支持修缮，该项目已于2024年8月完工。

本届交流节期间还将举行日语课堂、书法体验、Cosplay比赛、摄影展及陶瓷展等多项活动。

伊藤直树表示，自古以来，会安就是吸引世界各地人民交流的重要中心。本次活动将延续会安国际都市的传统，成为吸引国际游客的重要文化活动，并进一步促进人与人之间新的交流与联系。（完）