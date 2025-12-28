第21届会安—日本文化交流活动举行

第21届会安—日本文化交流活动正在岘港市会安举行。该活动是加强文化交流与互鉴的重要契机，有助于保护与丰富传统文化特色，同时在现代生活中弘扬和传播文化价值。

岘港市人民委员会副主席阮氏英诗表示，会安在16—17世纪曾是繁华的国际商港，是东西方文化交融的独特象征，也由此开启了越南与日本之间交流与合作的历史。经过20多年的举办，会安—日本文化交流活动已成为稳固的沟通桥梁，为增进两国人民之间的相互理解、信任与情谊作出了积极贡献。

2025年第21届会安—日本文化交流活动在全新的空间举行，会安古镇正式成为岘港市的一部分，为文化艺术交流、旅游发展以及会安乃至岘港市与日本伙伴和地方在新发展阶段开展合作并推动经济发展开辟了新的机遇。

日本驻岘港市总领事森武郎（Mori Takero）在开幕式上发言时表示，会安—日本文化交流活动具有象征性意义，体现了日本与越南之间历史性交流。在越日建交50周年（2023年）之后，两国关系已提升为全面战略伙伴关系。会安—日本文化交流活动将进一步有力地向世界推广会安特色的文化价值。

会安世界文化遗产保护中心代理副主任张氏玉锦透露，在为期3天的活动期间（12月26日至28日），会安古镇将成为文化会聚之地，包括日本传统人偶展览、日本传统太鼓表演、街头艺术交流、传统艺术展示、角色扮演、书法表演和日本茶道体验等丰富多样活动。（完）