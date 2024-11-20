第18届东盟国防部长会议共同追求和平安全和坚韧

占沙蒙·占雅拉大将致开幕词时强调，在当前世界形势复杂多变的背景下，和平与安全是经济发展和社会进步的基础。本届会议目的在于实现增长目标，促进国际合作，解决地区当前挑战，共建“和平、繁荣、坚韧”的东盟。



潘文江大将相信老挝将成功担任第18届东盟国防部长会议和第11届东盟国防部长扩大会议的轮值主席国职务，继续巩固东盟团结和集体力量，灵活且主动应对地区的安全挑战，致力于和平、安全和坚韧的地区。



会议已通过东盟国防部长会议《关于共同追求和平安全和坚韧的万象联合声明》（简称《万象联合声明》）。



《万象联合声明》强调东盟国防部长会议和东盟国防部长扩大会议在地区安全架构的重要性，并再次强调，东盟是一个外向型共同体，重视与对话伙伴和东盟朋友的参与与合作，促进互相信任，维持与加强东盟核心作用和团结，为维护地区内外和平安全与坚韧作出贡献。



《万象联合声明》重申恪守《联合国宪章》、《东盟宪章》和《东南亚友好合作条约》在加强东盟的核心地位和团结，维护依法地区架构符合国际法，造福人民的基本原则和宗旨，将东盟的核心地位作为加强与各伙伴的国防安全合作和树立互信措施的主要推动力，同时再一次强调东盟印太展望（AOIP）对于指导东盟与外部伙伴合作的重要性。



《万象联合声明》支持全面落实缅甸问题五点共识，重申缅方在寻求和平、持久解决当前局势的措施的承诺。



《万象联合声明》重申，各方承诺通过全面有效落实《东海各方行为宣言》（DOC）并早日签署务实有效的《东海行为准则》将东海建设成为和平、稳定与繁荣的海域，确保符合包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法。（完）

越通社