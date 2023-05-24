第15届国会第5次会议：厉行节约、反浪费助力新冠疫情防控工作及经济社会复苏与发展

财政部部长胡德福表示，根据各部门、各地方报告，2022年经费、国家资金节约53万8960亿越盾（约合23亿美元）；公共财产收购、管理确保节约进行。



关于生产、经营和消费，消费刺激计划、优惠促销活动在全国各地举行，提高消费需求；价格相当平稳，货源稳定、充足。



关于今年厉行节约、反浪费任务和措施，政府总理颁行涵盖8项核心任务、4组措施的总体计划。各部门、各地方指导制定实施各项节约目标和指标的计划；提高厉行节约法律实施检查工作效果。



国会财政预算委员会主任黎光孟表示，政府、政府总理关注体制制定、完善工作。这是厉行节约、反浪费的重要基础，削减非必要支出，助力新冠疫情防控工作，实施经济社会复苏与发展计划。（完）