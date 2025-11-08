新闻
第13号台风“海鸥”致逾2.6万间房屋损毁
基础设施受损严重：得乐省白藤防洪堤左岸（巴河段）发生800米严重塌陷，3190米渠道坍塌；嘉莱省20290米渠道损毁，示泥沼堤坝出现30米护墙断裂及150平方米混凝土护坡塌陷。
交通多处中断：广义省长山东公路Km194+400和Km194+800两处因边坡塌方受阻，巴营乡发生坡体塌方，676号省道萌笔段及沿海公路龙凤乡段230米路基塌陷；嘉莱省Đắk Pờ Tó桥（Km378+130）桥台被冲毁；得乐省南北铁路Km1136+850处路基冲毁，19C号国道龙石至龙原段及641号省道多段因积水交通中断。
初步估计经济损失约7.179万亿越盾（得乐省约4.179万亿越盾，嘉莱省约5万亿越盾）。
面对台风环流持续影响，政府总理已签发第212/CĐ-TTg号紧急通知，要求全力开展灾后恢复重建工作，并紧急拨付800亿越盾援助广义、嘉莱和得乐三省。
政府副总理陈红河赴得乐省春禄乡实地检查灾情，指导恢复重建工作并慰问受灾群众，要求地方政府与职能部门全力动员人力物力，加快修复基础设施、稳定民生、恢复生产。
堤坝管理与防灾局实行24小时值班监测，协同科技部电信局与Zalo（越南）公司向广治至庆和省市发送2220万条短信和2140万条Zalo消息，指导民众主动防灾。
各省市正严格贯彻落实政府总理通知精神，积极组织力量开展环境清理，加快修复受损房屋、校舍及医疗站点，全力保障教学秩序与医疗卫生服务正常运转。各地同步推进对房屋倒塌家庭的专项救助，优先覆盖优抚对象、贫困家庭及孤寡老人等群体，并广泛动员社会力量参与灾后重建。目前，得乐省民防指挥委员会已正式申请总额2000亿越盾的灾后恢复援助资金。 目前，各地仍在继续核查损失、推进灾后恢复。国家民防指导委员会呼吁各部委和地方协同采取有力措施，尽快克服台风影响，稳定民生与经济，为实现2025年增长目标提供支撑。（完）