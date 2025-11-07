第13号台风已减弱为低压区

凌晨4点，低压区中心位置约为北纬14.6度，东经106.8度。低压区中心最大风力不到6级（低于39公里/小时）。



预计未来12小时内，低压区将主要向西西北方向移动，继续减弱并逐渐消散。



这是关于第13号台风的最终通报。此前，11月6日晚，第13号台风已减弱为热带低压。



从清化省到岘港市及中部高原地区遭遇大雨



据国家水文气象预报中心预测，11月7日上午，从广治南部至岘港市以及中部高原地区有中到大雨，局部地区遭遇暴雨，降雨量普遍为20-50毫米，局部地区可超过80毫米。



自11月7日至11月8日，从清化省至广治省北部地区将有中到大雨，局部地区有暴雨，降雨量普遍为50-150毫米，局部地区可超过200毫米。预警指出，部分地区3小时内的降雨量可能超过100毫米.



自11月8日晚起，从清化省到广治省北部地区的强降雨将逐渐减弱。



强降雨、龙卷风、雷电、冰雹等灾害的风险等级为一级。



许多海域有大风、高浪



11月7日白天和夜间，北部湾南部海域白天出现6级大风，阵风7-8级，海面波动；夜间风力逐渐减弱，浪高2.5-3.5米。



从岘港南部至嘉莱省海域白天有5级风，局部6级，阵风7-8级，海面波动；夜间风力逐渐减弱，浪高2-3米。



此外，11月7日白天和夜间，东海北部（包括黄沙特区）、林同至芹苴、芹苴至安江海域以及泰国湾海域有分散性阵雨或雷阵雨，雷雨中可能出现龙卷风，阵风6-7级，海浪高于2米。



预警：11月8日傍晚至夜间，东海北部偏东海域有东北风，风力逐渐增强至6-7级，阵风8-9级，海面强烈波动，浪高3-5米。



海上自然灾害风险等级为二级。上述海域的所有船只均面临强风和巨浪的高风险影响。（完）

越通社