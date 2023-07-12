第11次海洋对话会：“混合活动：推进或阻止海上秩序”

此次会议集中讨论地区和世界上许多国家使用混合活动的趋势（包括在东海“灰色地带”行动）。各位代表已从各国的实践分享了关于混合活动的观点和应对“灰色地带”行动的经验。对话的目标也是讨论和提出管理各项活动，确保海上秩序的法律和政策建议。第11次海上对话会共举行4场会议，主题围绕从理论至实践的混合活动、混合活动的非军事方面、高技术-混合活动的主要激活因素、管理混合活动的政策和法律建议等。此次对话吸引100名代表直接参加，50名代表以线上方式与会，其中近20名主要演讲嘉宾来自14个国家以及来自越南各有关部门、研究院和大学的代表。外交学院副院长阮红山在对话会开幕式上致辞时认定，在世界历史上，混合活动不是新鲜的现象。对话是确定混合行动内涵、被利用变成“灰色地带”行动的混合活动的机会。阮红山指出，目前许多灰色地带行动尚未得到本着国际法进行全面识别和详细评估。因此，对话会已提出“解剖”灰色地带行动的性质，采用和解释国际法中的不善意或利用为清楚的国际法的规定来弱化国际法，从而有效应对该战术。康拉德·阿登纳基金会首席代表驻越南代表弗洛里安·费耶阿本德(florian feyerabend)表示，在德国前几周公布的首个国家安全战略中，该国宣布将制定一个独立战略来应对灰色地带的挑战，目的是加强确定、分析和应对灰色地带活动的能力。英国驻越南副大使马库斯·温斯利(Marcus Winsley)评价说，海上对话会就是倾听一流专家的意见，是更新海上安全新发展步伐的论坛。他希望，通过该对话，学者们和政界人士更加了解灰色地带，从而寻找应对措施。在对话会各场会议上，代表们讨论了东海乃至海上混合活动和灰色地带活动，指出混合活动的特点。各位专家认定，目前混合活动和灰色地带行动已提出各法律挑战，对当前国际秩序产生影响。特别，技术的发展致使各混合型挑战和灰色地带更加明显。此外，灰色地带行动不仅在实地上发生，而还在经济、信息-宣传等领域上展开。对话会同时提出地区内和地区外国家更好管理各项混合活动，特别是有效应对灰色地带行动的倡议和建议。第一，各国需加强有关机关之间的行动配合；第二，各国需加强和提高识别灰色地带各挑战、识别拥有合法目标和不合法目标的混合活动；第三，丰富和国际组织需完善调整混合活动的法律框架；第四，国际合作是各国协调、配合行动，从而更好管理混合活动的钥匙。阮红山希望在第11次对话会上分享的信息将帮助政策制定者更加了解混合活动和灰色地带活动，从而主动应对和提出管理这些活动的规定和法律。（完）