第11届东盟自然灾害管理部长级会议将于10月8日至13日在广宁省举行

10月6日，越南农业与农村发展部堤坝管理与自然灾害防治局同《越南农业报》联合举办了有关第11届东盟自然灾害管理部长级会议（AMMDM）以及东盟自然灾害管理委员会（ACDM） 2023年主席国越南活动的新闻发布会。

该会议的主题为 “从应对到早期行动和加强承受力——东盟在自然灾害管理方面迈向全球领导地位”，预计将于10月8日至13日在广宁省下龙市举行，吸引东盟十国和中国、日本、韩国等伙伴国的8位部长、4位副部长和140余名国际代表出席。值得一提的是，这是有史以来部长、副部长出席人数最多的一次会议。

堤坝管理和自然灾害防治局局长范德论表示，东南亚是遭受气候变化影响最为严重的地区。“自然灾害风险管理”是东盟国家多年来重点关注的合作内容。

根据东盟国家轮流顺序，2023年，越南担任东盟自然灾害管理委员会（ACDM）主席，主持召开第11届东盟自然灾害管理部长级会议、东盟自然灾害管理委员年会并举行各项响应活动。这是越南在东盟自然灾害管理合作乃至东盟共同体建设以及东盟与各伙伴的关系中积极发挥领导作用、提升地位的重大任务，也是良好机会。此外，担任主席一职将有助于越南利用合作伙伴和国际社会的经验和资源，为越南的自然灾害防治工作作出积极的贡献。

会议框架内的活动包括东盟灾害管理委员会（ACDM）第43届年会，ACDM与中国、ACDM与日本、ACDM与韩国等系列会议，东盟区域人道主义救灾协调中心（AHA中心）会议，东盟加强自然灾害承受力论坛；第11届东盟灾害管理部长级会议（AMMDM），AMMDM与中国、AMMDM与日本、AMMDM与韩国系列会议，响应东盟灾害管理日的跑步比赛等。

按计划，第11届东盟自然灾害管理部长级会议将通过《关于东盟自然灾害管理早期行动的下龙宣言》。

堤坝管理和自然灾害防治局局长长范德论透露，这是越南提出的倡议，为越南在担任东盟自然灾害管理委员会主席国期间留下贡献印记。（完）