第 80-NQ/TW 号决议：让“活”的世界记忆遗产走进公众生活

越南世界记忆遗产推介空间开放一周后迎接参观者超2000人次。通过直接参与有关阮朝朱版和阮朝木板的体验活动，该展示空间为推动档案资料走进公众生活作出贡献，并本着越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议精神充分发挥遗产价值。



通过直观体验弘扬记忆遗产价值



作为服务公众的系列活动之一，于3月3日至8日举行的“赏阅朱批——留印木板”活动吸引了大量游客参与体验。在此，公众不仅能欣赏阮朝朱版的副本，还能亲身体验在鼠皮纸（Giấy dó）上拓印木板的技术，并亲自在贺卡上加盖印章作为纪念。



越南世界记忆遗产及代表性国家档案推介空间接待了俄罗斯驻越大使馆代表团和法国驻越大使馆代表团，向国际友人展示了越南记忆遗产的保存、数字化以及遗产价值弘扬等活动。



此外，该空间也成为了诸多机关和单位开展专题活动的场所，如越南军事历史博物馆代表团和越南国家旅游局代表团。



河内市多所学校将越南世界记忆遗产及代表性国家档案推介空间选为学生和大学生参观学习和体验的地址，成为一堂生动的直观教学课，帮助年轻人深入了解档案资料在民族历史进程中的作用，激发他们对越南文化遗产的自豪感。



阮朝木版的副本。图自越通社

记忆遗产——文化沟通的桥梁



越南国家文书与档案局局长邓青松表示，“赏阅朱批——留印木板”活动有助于让那些曾“沉睡”在档案库中的资料在当代生活中继续焕发价值。这也是国家文书与档案局落实第 80-NQ/TW 号决议的具体举措。



自该空间开门迎客之初便连续接待外交使团、教育机构及广大公众前来参观不仅体现了该活动的影响力，同时凸显记忆遗产作为文化桥梁的作用。



邓青松认为，当档案资料得到有效开发利用时，它不仅能保护历史记忆，还能成为服务于政治、历史、教育、文化及开发创新文化产品的重要知识资源。



邓青松强调：“只有将档案工作置于文化发展战略和国家数字化转型的整体战略中，它才能真正成为国家知识基础设施的软支柱，助力巩固思想基础，提高国家治理效能，在新时代中增强国家的文化软实力。”（完）