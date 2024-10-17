第四次越澳经济伙伴关系部长级会议在澳大利亚举行

据越通社驻澳大利亚记者报道，10月17日，第四次越澳经济伙伴关系部长级会议在阿德莱德市举行，越南计划与投资部长阮志勇与澳大利亚贸易和旅游部长唐·法雷尔共同主持会议。

第四次越澳经济伙伴关系部长级会议是在越南政府总理范明政于2024年3月正式访问澳大利亚期间将两国关系提升为全面战略伙伴关系的背景下举行的。

越南计划与投资部长阮志勇在会上发表讲话时表示，今年越澳经济合作继续强劲且持续发展。随着两国关系2024年3月升级为全面战略伙伴关系，两国在贸易、投资、发展合作、农业、教育培训等多个领域互为最重要伙伴。

澳大利亚贸易和旅游部长唐·法雷尔表示，越澳之间的贸易往来蓬勃发展，为两国出口商、企业和劳动者带来更多的机会。近三年来，双边贸易额超过260亿澳元，创下了历史新高，越南已成为自COVID-19大流行以来澳大利亚旅游业增长最快的客源市场。

通过澳大利亚《东南亚经济战略》，该国企业抓住了新机遇，而越南是对澳大利亚出口商最具潜力的国家之一。

在会议讨论中，阮志勇与唐·法雷尔一致认为，在官方发展援助（ODA）方面，澳大利亚为越南提供了大量的无偿援助。据澳方的数据显示，2023-2024年间，澳大利亚向越南提供了9500万澳元的ODA援助，集中于经济增长、培养高素质人力资源、能源和气候、性别平等等领域。

在外国直接投资（FDI）方面，截至2024年8月，澳大利亚投资者正在越南开展的投资项目有660个，注册资本总额20.5亿美元，在对越投资的149个国家和地区中排名第21位，重点投资领域包括加工制造业、住宿和餐饮服务、农林渔业等。

贸易方面，2024年前9月，越澳进出口总额达108亿美元，较2023年同期增长5.6%。其中，越南向澳大利亚出口50亿美元，较2023年同期增长30.3%。越南自澳大利亚进口58亿美元，较2023年同期下降9.3%。

在教育培训方面，根据澳大利亚教育部的统计，越南目前是赴澳留学人数前五大国家之一。截至8月31日，在澳大利亚各所大学院校就读的越南留学生共有36221名。

会上，双方讨论并提出大力推动越澳经济关系发展的措施，并为两国关系开辟新的发展方向。

双方同意适时在越南举行第五次部长级会议，共同评估《加强越澳经济对接战略》和其他协议的落实情况，并提出新倡议和合作协议的建议。（完）