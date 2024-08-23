第四届全球海外越南人会议：维护海外越南人社区中的越南文化和越南语

第四届全球海外越南人会议在河内举行期间，8月22日，“民族大团结、社团工作和年轻越侨一代的作用”和“海外越南人——越南文化和越南语使者”专题会议在河内举行。与会代表共同强调在新形势下弘扬民族大团结精神和保护海外越南人社区中越南文化和越南语的重要性。



团结是核心价值观

会上，与会代表分享了旅居部分国家越南人社区的情况，评估开展大团结工作、社团工作面临的困难，增强海外越南青年在社区工作中的作用。同时就解决海外越南人社区面临的问题提出了建议。



旅俄越南人协会常务副主席陈富顺表示，弘扬团结协作精神，共建越南人社区是协会活动中最重要的任务。此外，我们还要夯实法律基础和经济基础，为在俄越南人深度融入当地主流社会提供坚实支撑。“只有这样的团结，我们才能建立和发展一个强大的社区”，陈富顺强调。



旅泰越南人总会会长阮玉辰也强调了海外越南人团结协助精神的重要性。他表示，旅泰越南人总会非常重视宣传提高侨胞们对党的主张政策和国家的法律法规的认识。希望越南法律法规的修改补充工作将助力加强海外越南人与祖国之间的联系，吸引海外越南青年为国服务，推进越南语教学，为外籍越南人恢复越南国籍创造便利条件等。



不仅仅是学习越南语



“海外越南人——越南文化和越南语使者”专题会议共设两个专题，即“在海外越南人社区中保护、弘扬越南文化价值”和“在海外越南人社区中维护和传播越南语”。与会代表在会议上提出了一些具体建议和方向，以提高海外越南人在保护越南文化和越南语的认识。

阮攸老越双语学校校长文香表示，保护和发展越南语是每个海外越南人的责任。在阮攸学校，学生不仅学习越南语，还了解越南文化和历史。教育孩子们有责任维护老越两国人民之间的友好关系。



越南语使者、澳大利亚越侨越陈红芸表示，维护越南文化和越南语在文化、经济等方面有许多好处，有助于密切海外越南人与祖国之间的关系，为越南与其他国家进行文化、经济、科技交流创造条件。



会上，海外越南人建议为社区举办更多有效的文化活动提供资金支持。将保护传统文化与旅游、农产品推介活动相结合。同时大力宣传推广“弘扬越南语”项目，丰富宣传形式，吸引越来越多的人参加。（完）