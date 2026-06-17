第十四次越南妇女代表大会：新纪元的印记与抱负

“新纪元的印记与抱负”展览包括三个主题：从大会到大会；任期内的印记；越南妇女走向世界。

主题一“从大会到大会”介绍了贯穿十三次全国妇女代表大会的历史征程、越南妇女联合会组织的发展历程以及越南妇女各代人在国家斗争、建设与发展事业中的贡献。

越南妇女在抗战时期：英雄—不屈—忠厚—能干；从抗战初期起，越南妇女就是战斗、生产和后方的重要力量。

越南妇女参与战后国家恢复：团结—创新—勇敢—能干；在国家统一后，妇女继续在生产劳动、家庭建设和家乡恢复中发挥骨干作用。

越南妇女在革新、一体化与发展时期：革新—活跃—一体化—发展—进入革新时期，妇女运动不断革新内容和活动方式。越南妇女自信地融入国际，不断学习、创新并在新时代中肯定自身地位。

主题二“任期内印记（2022–2026年）”刻画各级妇女联合会在第十三届大会任期内的突出成果。

其中，印记一：掌握知识并推动数字化转型：应用科技成就、知识和数字化转型的强劲发展，各级联合会大力推进数字技术应用，提升妇女的数字技能。

印记二：经济自主，提升权能：通过各级联合会的创业、生计支持、集体经济发展和小额信贷等项目，数百万妇女获得条件提升经济能力和掌控生活。

印记三：不让任何妇女和儿童掉队：“爱心妈妈”、“陪伴边疆妇女”等项目，帮扶弱势妇女、孤儿、残疾人等传播人文精神和社区责任。

印记四：致力于性别平等和妇女发展：越南妇女联合会继续参与政策制定、社会监督和反馈，推动性别平等，为妇女更多参与领导管理岗位创造机会。

印记五：致力于妇女“安心—安全—保障”：从关怀照顾祖国边疆地区、特别困难地区的活动，到保障每个家庭中妇女的安全。

主题三“越南妇女走向世界”展示越南妇女在政治、科学、经济、外交、国防、体育及国际维和活动等领域的典型形象。由此肯定越南妇女凭借智慧、本领、创新精神和奉献抱负，日益巩固地位，增强融入能力，为国家发展以及国际社会作出积极贡献。（完）