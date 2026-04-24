第十六届国会第一次会议：98.6%选民建议得到解决

4月23日，国会在大会堂举行会议，讨论关于解决第十五届国会第十次会议选民建议的监督结果。



越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀表示，选民和人民对在越共十四大成功后紧接着举行的第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的成功给予高度评价。这是在提前举行并实施两级地方政府模式的背景下，投票率创历史新高的一次选举，再次肯定了民族大团结的力量以及人民对党和国家的信任。



选民和人民特别关注第十六届国会第一次会议，希望党和国家、各级地方部门关心、领导积极推动各项国家目标计划的实施，尤其是新农村建设、可持续减贫以及少数民族和山区经济社会发展计划；关心医疗保健、人口与发展；推进教育现代化，提高教育培训质量。



会议现场。图自越通社

选民和人民也对高科技犯罪的变种表示担忧，尤其是利用日益狡猾的手段在网络空间进行诈骗，侵吞民众钱财；对部分必需品价格上涨、假冒伪劣商品、走私、贸易欺诈、不洁食品、部分地方环境污染未得到彻底处理等问题感到困扰。



国会民愿与监督委员会主任黎氏娥明确指出，通过选民接待活动，共汇总了1256条建议转交主管机关处理。迄今，已有1238条建议得到解决和答复，占98.6%。其中，国会及国会所属机关已答复全部建议；政府及中央各部委解决和答复了1200条建议中的1182条。



关于一些不足和建议，民愿与监督委员会主任指出，一些部委的指导性文件中的某些规定与法律规定不统一，给地方执行造成障碍；对选民建议的解决和答复还存在笼统现象；国会常务委员会在监督报告中提出的建议落实缓慢，影响了人民的合法权益和经济社会发展。



除了上述不足，监督结果还显示，需要解释和提供信息的建议比例仍然很高（68%），反映了民众尚未能充分获取法律信息。因此，建议政府指示中央各部委和地方加强法律宣传普及工作，有效实施《信息获取法》。（完）