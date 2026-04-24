第十六届国会第一次会议：通过四项税法修正案及2027年国会监督计划

在第十六届国会第一次会议框架下，4月24日上午，国会表决通过了关于批准2024年国家预算决算的决议；《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修改补充法》；关于2027年国会监督计划的决议；关于成立国会“关于落实机构精简和行政单位调整主张后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”专题监督团的决议。



*国会表决通过了2024年国家预算收入补充预算及2024年国家预算决算的决议，获得在场的全部492名代表赞成。



根据国会通过的决议，2024年国家预算收入补充预算为13.76万亿越盾。国家预算收支平衡总收入为3402.37万亿越盾。国家预算收支平衡总支出为3587.65万亿越盾。



决议责成政府按照法律规定公开2024年国家预算决算；指示各部委、机构和地方澄清在2024年国家预算编制、执行和决算中不严格遵守法律规定的原因以及负责人、集体和个人的责任；严肃处理违规行为。



国会副主席阮氏红在会议上发表讲话。图自越通社

*以在场的全部490名代表赞成，国会通过了关于2027年国会监督计划的决议。



据此，在第十六届国会第三次会议上，国会将审议约34份报告；在第四次会议上审议约27份报告；在第三次和第四次会议上举行两场质询和答询活动；在第四次会议上审议专题监督团的监督结果报告。



国会责成国会常务委员会指导开展“关于落实机构精简和行政单位调整主张后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”的专题监督，并在第四次会议上向国会报告；直接组织开展“关于2021至2026年阶段社会保险法律政策执行情况”的专题监督。



*以在场的全部484名代表赞成，国会通过了关于成立国会“关于落实机构精简和行政单位调整主张后办公场所国有资产管理使用法律政策执行情况”专题监督团的决议。



监督旨在评估落实机构精简和行政单位调整主张后作为办公场所的资产管理使用现状；指出存在的不足、局限及其原因，以及相关机关、组织、个人的责任。监督在全国范围内进行。监督对象包括：政府；各部委、部级机关；各省、直辖市人民议会、人民委员会；其他相关机关、组织、个人。



*同日上午，国会以在场的488名代表中466票赞成，表决通过了《〈个人所得税法〉、〈增值税法〉、〈企业所得税法〉和〈特别消费税法〉若干条款修改补充法》。



该法修改补充了《个人所得税法》第7条第1款：有生产经营活动的居民个人，年营业额在政府规定额度以下的，免缴个人所得税。修改补充了《增值税法》第5条第25款：从事生产经营的户、个人年营业额在政府规定额度以下的商品和服务，属于不征税对象。在《企业所得税法》第4条中补充第14a款：依照越南法律规定成立的企业、组织，其年总收入在政府规定额度以下的，免征企业所得税。（完）