第十六届国会第一次会议：通过关于文化发展的决议及成立中央直辖市同奈的决议

在第十六届国会第一次会议框架下，4月24日上午，国会表决通过了国会关于越南文化发展的决议；国会关于开展公职律师制度试点实施的决议；关于成立中央直辖市同奈的决议。



*国会以在场489名代表中477票赞成，表决通过了国会关于越南文化发展的决议。



决议决定每年11月24日为“越南文化日”，劳动者可休假并照常领取工资。国家确保每年文化支出至少占国家财政总支出的2%，并根据发展要求逐步提高；鼓励调动社会资源用于文化发展。



关于文化领域的投资优惠机制，电影制作、发行、推广；展览；为残疾人提供运动训练、比赛服务或专业体育运动服务；艺术表演活动，享受5%的增值税税率。组织和个人为展示或赠予、转让所有权给国家而非营利的，在海外购买、竞拍并带回越南的符合国宝标准的高端艺术作品、越南文化遗产、稀有珍贵古董，免征100%进口关税和海关费用，并属于不征增值税对象。



地方政府在试点按照政府规定标准的遗产都市模式时，有权决定在本辖区内为开发利用和弘扬文化遗产价值、发展文化产业的活动出台土地、规费、手续费的优惠机制政策。试点实施时间最长至2035年底。



关于保护少数民族文化、民间艺术、传统艺术以及国宝、稀有古董的机制政策，国家保障财政资源以保护和弘扬在越南国土上共同生活的各民族优秀传统文化价值；面临失传风险的文化价值及传统艺术；制定并实施针对少数民族文化的特殊机制政策。



国家投资、升级基础设施并保障正在提供文化、传统艺术等必要公共服务事业的公立事业单位的活动；优先让传统艺术形式参与服务于政治任务的国内、国际艺术活动和节目。



会议现场。图自越通社

*其后，国会以在场484名代表中467票赞成，表决通过了国会关于开展公职律师制度试点实施的决议。



该决议规定了公职律师制度试点的实施，包括活动原则、标准、工作范围、权利和义务、工作处理流程以及对公职律师的政策制度。



试点组织和实施机构包括国防部、公安部、外交部、司法部、财政部、工贸部、农业与环境部、建设部；各省市人民委员会包括：河内市、胡志明市、岘港市、海防市、芹苴市、同奈省、北宁省、广宁省、庆和省、林同省。



决议严禁公职律师向国有部门以外的客户提供法律服务；未经主管机关同意，泄露与交办的法律性质案件、事务或工作相关信息；利用公职律师工作或名义谋取私利。



同日上午，国会以在场487名代表中478票赞成，表决通过了关于成立中央直辖市同奈的决议。



决议决定在同奈省全部自然面积和人口规模基础上成立同奈市；同奈市与胡志明市、林同省、西宁省及柬埔寨王国接壤。该决议自2026年4月30日起生效。



自该决议生效之日起，除针对中央直辖市的制度政策外，针对同奈省的特殊机制、制度、政策仍将继续在同奈市范围内适用，直至适用期结束或直至主管机关作出新的决定为止。（完）