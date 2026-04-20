第十六届国会第一次会议：讨论越南文化发展的10大政策

国会文化、体育与旅游部部长林氏芳清表示，该决议包含10大政策。关于文化发展的资源，国家确保每年文化支出至少占国家财政总支出的2%；同时鼓励调动社会资源用于文化发展。



关于吸引、疏通文化发展投资资源的机制政策，包括以下政策：支持获取土地、场地；提供税费、规费减免支持，以投资形成文化创意产业集群、产业园区；将部分基层文化体育设施交由社区管理、运营、开发和使用。



关于文化领域的投资优惠机制，提议对电影制作、发行、推广、展览、体育、艺术表演等活动适用5%的增值税税率；对以非营利为目的、将海外拍卖购得的顶级艺术作品、国宝级遗产、稀有古董带回越南展示的，免征100%进口关税和海关费用；试点遗产都市模式；优先安排土地基金用于建设基层文化、体育、娱乐设施，并利用闲置的办公场所吸引文化、体育领域的投资项目等。



决议草案规定了关于保护少数民族文化、民间艺术、传统艺术以及国宝、稀有古董的机制政策，方向是集中力量于保护和弘扬民族文化遗产价值的任务。



林氏芳清表示，决议草案中规定，根据越共中央政治局关于将每年11月24日定为“越南文化日”的主张，劳动者在该日可休假并照常领取工资。

国会文化与社会委员会主任阮得荣在作相关审查报告。图自越通社

国会文化与社会委员会主任阮得荣在作相关审查报告时表示，该委员会赞同颁布决议的必要性，以适时将政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议进行制度化并开展实施。决议草案符合宪法；紧贴政治局第80号决议的精神以及党中央执行委员会、政治局、书记处关于文化、体育、旅游领域的主张；符合越南作为成员国的国际公约；保障了国防、安全、性别平等和民族政策。



文化与社会委员会基本同意草案中规定的10大政策组，但建议，除了越南文化日（每年11月24日）外，起草机构应继续研究，发挥与传统文化价值相关的民族重大节日、纪念日的实效，以广泛传播文化价值，提高社会生活中保护、弘扬民族特色的意识。



阮得荣认为，根据第80-NQ/TW号决议设立“文化艺术基金”的主张具有政治基础，然而，按照公私合作模式、风险投资基金模式试点设立文化艺术基金是一项新政策，影响范围大，直接关系到国家资本的管理使用以及调动社会资源的机制，而现行法律对此模式尚无完整规定。委员会建议起草机构继续对组织模式、治理机制、融资方式、国家和私营部门的参与比例、风险分担原则及各相关主体的责任进行仔细评估，以便政府有依据作出详细规定，确保严谨性和可行性。（完）