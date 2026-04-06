第十六届国会第一次会议：国会选举国会副主席和国会常务委员会委员

4月6日，越南第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦隆重开幕。国会主席陈青敏主持会议。



此前7时整，国会代表前往胡志明主席陵敬献花圈并入陵瞻仰胡志明主席遗容，随后在英雄烈士纪念碑敬献花圈。



8时整，开幕式通过广播和电视现场直播，供广大选民和人民收看。



升旗仪式后，第十五届国会主席陈青敏致会议开幕词。其后，越共中央总书记苏林向国会、全国同胞和选民发表重要讲话。第十五届国会副主席、国家选举委员会委员阮氏清作关于第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的总结报告。国家选举委员会委员阮友东作关于确认第十六届国会代表资格的报告。



9时20分起，第十五届国会常务委员会向国会提交第十六届国会常务委员会委员名额及关于第十六届国会常务委员会委员名额的决议草案；国会就此内容进行讨论。第十五届国会常务委员会向国会报告关于说明、采纳国会代表意见和修改决议草案的情况。随后，国会通过电子表决系统表决通过关于第十六届国会常务委员会委员名额的决议草案。第十五届国会常务委员会向国会提交推荐名单，以便国会选举第十六届国会主席、副主席、国会常务委员会委员。 国会讨论并通过电子表决系统表决通过选举国会主席、副主席、国会常务委员会委员的名单。其后，国会进行不记名投票选举国会主席。之后，国会听取计票小组报告计票结果。



11时起，国会举行全体会议（越南电视台、越南之声广播电台进行现场直播）。



在第十五届国会常务委员会向国会提交选举国会主席的决议草案后，国会就此内容进行讨论，并通过电子表决系统表决通过选举国会主席的决议草案。结果显示，有491名代表参与表决，其中491名代表赞成（占与会国会代表的100%，占国会代表总数的98.20%）。



11时5分钟，国会主席陈青敏宣誓就职。



下午，在国会主席陈青敏的指导下，国会以无记名投票方式选举第十六届国会副主席和国会常务委员会委员。计票小组当场计票并向国会报告计票结果。



国会主席陈青敏向第十六届国会各代表团团长颁发决议。图自越通社

国会听取越南国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公厅主任黎光孟作关于选举第十六届国会副主席和第十六届国会常务委员会委员的两份决议草案。之后，国会讨论并表决通过上述决议草案。据此，第十六届国会副主席名单包：杜文战先生、阮克定先生、阮氏清女士、阮鸿延先生、阮尹英先生和阮氏红女士。



对于关于选举第十六届国会常务委员会委员的决议，有487名代表参与表决，其中487名代表赞成（占与会国会代表的100%，占国会代表总数的97.40%）。



国会听取国会常务委员会委员阮友东作关于批准第十六届国会代表团团长的各项决议。之后，国会主席陈青敏向第十六届国会各代表团团长颁发决议。



国会讨论并表决通过选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任的名单。随后，国会通过不记名投票方式选举国会民族委员会主席、国会各委员会主任、国家审计长、国会秘书长—国会办公厅主任。



听取国会常务委员会委员黎光孟作关于选举第十六届国会民族委员会主席、国会各委员会主任；第十六届国会秘书长、国会办公厅主任；2026-2031年任期国家审计署总审计长的三份决议草案。之后，国会讨论并表决通过关于选举上述职务的决议草案。

按计划，4月7日上午8时至9时，国会召开会议，听取国会常务委员会作关于批准民族委员会副主席、各委员会副主任、各委员会中专职活动的国会代表委员的人事结果报告；进行选举国家主席的程序。9时至9时30分，国会举行全体会议（会议进行现场直播）。

国会履行通过选举国家主席决议的程序。之后，国家主席宣誓并发表就职讲话。 9时30分至10时30分，国会民族委员会、国会各委员会召开会议，依职权执行任务。10时30分至11时30分，国会召开会议， 通过关于2026-2031年任期政府组织结构的决议草案，通过提请选举政府总理、国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长的名单。之后，国会以无记名投票方式选举政府总理。



下午，14时至14时10分，国会召开会议，听取计票小组作选举政府总理的计票结果报告。14时10分至14时40分，国会举行全体会议（会议进行现场直播），履行通过选举政府总理决议草案的程序。之后，政府总理宣誓就职。

14时40分起，国会召开会议，进行选举国家副主席、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。15时30分至16时，国会举行全体会议（会议进行现场直播），履行通过选举最高人民法院院长决议草案的程序。之后，最高人民法院院长宣誓就职。



16时起，国会召开会议，履行通过选举国家副主席、最高人民检察院检察长决议草案的程序，履行批准最高人民法院院长关于任命最高人民法院法官提议的程序。