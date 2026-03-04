第十六届国会代表和各级人民议会代表需将立法工作与实际紧密结合

原庆和省人民委员会主席、第十一、十二、十三届国会代表阮晋遵 图自越通社

庆和省选民期望，第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表能够在政策和法律制定中更好地结合地方发展实际，为该省在2030年前实现成为中央直辖市的目标奠定基础。



在接受越通社记者采访时，原庆和省人民委员会主席、第十一、十二、十三届国会代表阮晋遵表示，当地第十六届国会代表和各级人民议会代表候选人名单结构合理，确保社会各阶层的代表性，包括中央部委领导、法律专家、企业界人士及宗教组织代表。经过三轮协商，地方已推荐20名国会代表候选人和108名省级人民议会代表候选人。



他指出，在越南国会持续推进专业化立法并履行最高监督职能的背景下，国会代表和各级人民议会代表应展现高度决心，积极参与完善法律体系，决定国家重大事务，同时加强对党和国家路线方针政策落实情况的监督。



他强调，代表必须深入了解实际情况，从人民生活出发制定符合实际的政策，在国会和人民议会会议上真正代表人民的意志和愿望。加强与选民接触，运用数字技术平台倾听民意，被视为提升民选机构运作质量的重要因素。



围绕地方发展目标，阮晋遵表示，希望第十六届国会代表和各级人民议会代表积极推动落实政治局第09-NQ/TW号决议——关于庆和省到2030年、展望2045年建设和发展的战略规划，其中包括在2030年前将庆和省建设成为中央直辖市的目标。