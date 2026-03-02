第十六届国会代表候选人承诺与选民保持经常性且实质性的联系

此次会议是国会代表候选人依法阐述其行动计划的论坛，也是选民与候选人直接交流、寄托心声愿望以及向候选人提出建议与期望的契机。







越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光等胡志明市第六选区代表候选人参加活动。



第十六届国会代表候选人承诺将与选民保持经常性且实质性的联系；进一步深入基层、贴近群众，充分接收选民的所有意见与建议；在参与制定法律政策、决定国家重大问题（特别是与城市选民日常生活密切相关的问题）过程中，向国会真实、全面地反映选民的意志与愿望。



候选人表示，其行动方向将特别聚焦于胡志明市当前阶段的重点问题，包括：实施两级地方政府模式、数字化转型与绿色转型、继续完善交通基础设施体系、发展保障性住房、推动预防医学与基层医疗、解决环境、交通及城市化问题等。



胡志明市市委书记陈流光表示，该市领导特别关注城市居民切身利益的问题，如发展保障性住房、缓解交通拥堵、改造旧公寓、提高医疗教育及公共服务质量、环境保护、治理内涝及应对气候变化。



陈流光强调，市民的生活质量是胡志明市党部、政府及国会代表团最为关心的问题。经济发展必须与提高生活质量及保障社会公平并行。（完）