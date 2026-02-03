第十六届国会与各级人民议会代表选举专题信息平台亮相

值此越南共产党建党96周年（1930.2.3 – 2026.2.3）之际，越通社于2月3日上午在国家通讯中心正式推出 “第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举”专题信息平台，网址为 https://baucuquochoi.vn。



越南国会副主席阮氏清以及中央各部委、行业领导代表出席了发布仪式。



越南新闻工作者协会(越南记协)常务副主席阮德利表示，推出第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举信息平台，再次彰显越通社作为国家多媒体主力传媒机构的重要作用。越通社为党的领导和国家治理提供信息服务，向国内外新闻媒体和公众传播权威信息，为第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的圆满成功作出积极贡献。



作为国家通讯社的越通社正重点推进多条信息主线，推动将越共十四大决议转化为具体行动，夯实基础，凝聚整个政治体系的共识与决心，落实新形势下的战略任务。其中，第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举是一项重要信息主线。这是越共十四大之后举行的一次重大政治事件，是对十四大决议的具体化。



围绕这一重要事件，越通社各信息单位开设了系列专题、专栏和事件追踪，深入宣传选举的历史意义；同时发行多语种出版物，展示国家40年来的发展成就和越南国会80年历程中的重要里程碑，凸显国会在政治体系、国际关系以及广大选民和人民心中的地位、作用与威信。值此越南共产党建党96周年之际，越通社正式推出选举专题信息平台，充分体现了其作为国家主力对外新闻机构的责任担当。



依托越通社信息资源丰富、资料权威、国内外记者网络覆盖广泛等优势，该专题平台将成为一个权威信息门户，及时、全面提供选举前、选举中和选举后的各类信息，快速、立体地汇聚和传播与选举相关的所有新闻产品。平台界面设计注重互动性，可满足不同观众读者的使用需求。越通社期待并相信，该平台将成为国内外公众和新闻媒体获取、了解和利用相关信息的可靠渠道。



越通社社长武越庄 图自越通社

越通社第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举专题信息平台是一项专业化新闻产品，面向国内公众、海外越南人、新闻界以及国际友人，权威、全面、准确、及时地提供选举前、中、后的相关信息。



专题平台结构科学、逻辑清晰、内容丰富、形式现代友好，实时更新选举进程，确保信息客观、公正、民主、依法发布，生动反映全国选民和人民群众的喜悦与信心，以及国际社会对2026年3月15日选举日的关注。平台提供越南文、英文、中文、法文、西班牙文、俄文六种语言版本，涵盖文字、图片、视频、资料、信息图等多种新闻形态。



平台主要栏目包括：专题（聚焦国会职能、重要活动、立法、最高监督、国家重大决策及议会外交成果）；时事（及时、全面、准确报道国家选举委员会及各级选举机构的指示、活动和选举筹备与实施情况）；资料（呈现越南十五届国会的精选资料）；多媒体（图片、信息图、视频、播客、长图文等）；媒体专区（免费提供文字、图片、视频、信息图等素材）；人事数据（便于查询与对比人事信息）。



通过该专题平台，国内外媒体和公众可便捷、系统地了解越南十五届国会历史，以及第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举的筹备与进程，海量信息条理清晰，资料性、时效性和专题性有机结合，便于查阅和使用。



推出选举专题信息平台，是越通社履行国家通讯社和国家多媒体主力传媒职责的一项务实举措，旨在高质量服务国家重大政治事件的宣传报道，满足选民信息需求，增强人民的自豪感和信心，并向国际社会广泛传播一个和平、稳定、持续发展的越南形象。(完)