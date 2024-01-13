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第十八次越中两党理论研讨会在胡志明市举行
阮春胜发表主旨演讲强调，经过近40年实施革新政策，越南党和国家有关生态环境保护的理论、方针和政策不断得以完善，符合国家实际情况、世界发展趋势和人类迫切需求。越南党和国家制定了跨领域且极其重要的一贯目标、观点和措施，以促进绿色增长，实现经济繁荣和可持续发展、为国际社会实现生态环境保护、应对气候变化目标作出应有贡献。
李书磊表示，中国正努力实现“第二个一百年”奋斗目标，其中生态文明建设任务尤为重要。党的二十大提出有关保护生态环境的总体目标是“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”，并采取了系列措施来实现该目标，如加快推进高质量发展、促进绿色低碳发展模式、提高生态环境的可持续性、稳定性和多样性，积极解决碳中和问题等。
两国代表团团长肯定了新形势下加强两党理论交流的重要性，一致认为这是双方交流分享理论成果和实践经验以及贯彻落实两国在现代化进程中促进环境保护和生态文明建设的方针政策的良好机会。此次研讨会还有助于丰富越中全面战略合作伙伴关系内涵。
双方代表围绕研讨会主题进行深入交流，结合各自实情和经验，分享环保方面的成功做法及不足之处。
*同日，越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜和越共中央政治局委员、胡志明市委书记阮文年分别会见了李书磊一行。
阮春胜在会见中强调了第十八次越中两党理论研讨会的重要意义，祝贺中国取得的重要成就，回顾了2023年7月访华的印象，并提出了双方今后合作的主要方向和重点。
阮文年表示，越南重视发展与中国的多方面合作，其中包括地方间合作，希望进一步加强胡志明市与上海、广州、深圳等中国各地之间的交流与合作。（完）