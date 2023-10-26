第十五次东海国际学术研讨会落下帷幕

26日，正在胡志明市举行的第十五次东海国际学术研讨会上已举行4场主要讨论会。欧盟对外行动署（EEAS）亚太地区副总监保拉潘帕罗尼(Paola Pampaloni)以线上形式出席会议并发表重要讲话。

在题为“海警在加强东海合作中的作用”的第五场讨论会上，与会代表强调了地区海警力量之间的合作的重要性。大多数与会代表对近期中国海警船在海上“灰色地带”开展行动和一些单方面行动深表担忧。

代表们的意见都强调了海警外交的重要性。部分代表的意见认为，地区各国需对海警船的标准达成一致，合作分享关于海上执法、保护安全和海洋环境，维持海上秩序，提高海警技能等。

在题为“决定的时刻：传统能源还是可再生能源”的第六场讨论会上，与会代表已讨论了海上风电发展、能源转型和稀土资源开发等。代表们认为，能源和海洋资源开发、生产和利用中进行绿色和可持续转型是不可逆转的趋势。各国需确海洋生态系统开发与保护并行。代表们都高度评价越南风力发电潜力，分享吸引对海上风电投资的经验，强调开发海上风电需注意1982年《联合国海洋公约》中的有关规定。

欧盟对外行动署（EEAS）亚太地区副总监保拉·潘帕罗尼(Paola Pampaloni)以线上形式出席会议并发表重要讲话。她强调，对欧盟来说，多边主义具有重要的意义，强调多边主义仍继续是国际关系中最有效的工具，对各方都有好处，各国可一起合作来解决争端和达到共同目标。多边主义与国际法不可分开。

保拉·潘帕罗尼表示，欧盟拥有战略利益和生存经济与海上空间安全和东海沿岸国家的繁荣密切相连。东海上的和平、稳定和合作对欧盟拥有重要作用。欧盟强烈谴责任何使紧张局势加剧和基于规则的秩序减弱的行为。

保拉·潘帕罗尼强调，1982年《联合国海洋法公约》是和平解决地区争端的“引路灯”和“指南针”。此外，欧盟支持由东盟引领旨在达成高效、实质、具有法律约束力的《东海行为准则》（COC）的谈判进程。她重申，欧盟始终支持有效多边主义和支持东盟核心作用的原则。东盟正与东盟和包括越南在内的东盟各国在提高对海洋空间的认识和增强在海上的存在等领域的合作。

在题为“必要基础设施：技术的新战略意义”的第七场讨论会集中评价海底基础设施的耐性和重要性，同时提出一些加强这些基础设施的安全的建议。海底基础设施包括海底电缆。指出让海底电缆受损的因素和解决方案。

在题为“接班队伍的声音”的第八场讨论会上，来自澳大利亚、印度尼西亚、菲律宾、越南和东亚海环境管理伙伴关系组织（PEMSEA）的该研讨会青年领袖计划的5名代表讨论了年轻一代对南海问题的关切，同时提出一些实现东海和平、稳定、繁荣目标的想法和建议。 他们认为，为了共同实现东海的和平与稳定，地区国家必须加强对国际法的尊重，包括1982年《联合国海洋法公约》和东海仲裁案的裁决；尽快完成《东海行为准则》（COC），特别是加强相互间以及与域外国家的合作，共同解决发展清洁能源、促进海洋科学研究、预防海平面上升、保护海洋生态系统等共同关心的问题。

外交学院副院长阮雄山在研讨会闭幕式上发表讲话时指出了海洋的巨大潜力，同时提出了充分开发海洋潜力的机制和合作构想。 阮雄山同时强调维护和平环境，加强对话与合作，加强国际法、多边合作机制的有效性，减少单边行动，从而“缩小灰色地带”的必要性。他同时认为，为了美好未来需要建设一支有关注、有知识、有对话合作习惯的地区年轻专家和领导人队伍。（完）