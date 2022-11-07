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第十五届国会第四次会议：确保越南公民长期稳定的合法权益
然而，到2022年7月27日，部分国家通报暂停向越南新版护照签发签证，原因系新版护照里面未注明持有者的“出生地”。
苏林部长表示，为解决上述困难问题，政府已指导公安部和越南驻海外代表机构在新版护照里备注页上添加公民"出生地"信息。各国同意此事，但建议越方尽早将“出生地”信息添加到身份信息页。针对此事，政府认为研究将“出生地”信息添加到护照身份信息页是必要的并需要尽快实施。
苏林部长指出，在护照身份信息页添加“出生地”信息，将方便公民在要求在护照里注明出生地信息的国家办理签证、入境、居留及相关手续。此添加也不会产生额外的程序和费用。
为了方便越南公民入境各国，在护照的身份信息页添加“出生地”信息是必要的，但由于时间紧迫，无法修改《越南公民出入境法》或就此问题发布单独决议。因此，政府建议国会同意在签发给越南公民的护照上添加“出生地”信息，指派公安部长根据其权限修改和补充法律文件以在签发给越南公民的护照上添加“出生地”信息；将上述内容纳入第十五届国会第四次会议的决议中。
国会国防安全委员会主任黎晋戴（Lê Tấn Tới）作关于《越南公民出入境法》的实施情况与护照上注明“出生地”信息的审查报告时表示，国防安全委员会认可在护照身份信息业添加“出生地”信息的必要性。
国防安全委员会建议国会将在签发给越南公民的护照上添加“出生地”信息；指派公安部长根据其权限修改和补充法律文件以在签发给越南公民的护照上添加“出生地”信息等内容纳入第十五届国会第四次会议的决议中。
国防安全委员会建议政府从长远来看，应研究扩大在出入境证件里添加“出生地”的信息，以确保越南公民的稳定和长期合法权益。（完）