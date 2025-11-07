第十五届国会第十次会议：有必要在技术转让活动中补充事后监管机制

广宁省代表阮氏秋河指出，本次《〈技术转让法〉若干条款修改补充法》的新亮点之一，是关于以技术出资的问题。她认为，起草机关应进一步明确技术出资价值自主决定的内容，以防止滥用，并鼓励更独立地使用评估服务。



林同省代表杨克梅建议，起草机关需补充事后监管机制，或鼓励对大额交易采用独立评估机构；同时明确各方在估值错误、造成损失时的法律责任。他强调，应具体规定具备估价权的机构、估价标准及方法，尤其是涉及使用国家预算的技术项目。

林同省代表杨克梅。图自越通社



他还支持在技术转让活动中增加事后监管机制，认为这是确保法律执行效果的关键环节。



河内市代表黄文强表示，草案提出境内外技术转让支持政策，这是正确且值得欢迎的方向。然而，尚未明确获得支持的条件与范围。本次修法应重点阐明双向技术转让（即从国外向越南以及从越南向国外）的支持政策，同时确保对国内科学家自主研发的新技术、核心技术的安全保护。



据他分析，目前出现了许多新兴技术领域，如人工智能（AI）、半导体、大数据等，这些并非传统技术，也与国防安全无直接关联。对于此类新技术，应建立适当的限制转让机制，或要求出口前获得许可，以保护国家竞争优势和技术机密。（完）