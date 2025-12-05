第十五届国会第十次会议：整合三大目标计划以优先支持集中连片特困地区

在第十五届国会第十次会议期间，宣光省国会代表王氏香在全体会议上讨论至2035年国家新农村建设、可持续减贫及少数民族与山区经济社会发展目标计划的投资主张时认为，将计划实施和资金拨付时间延长至2026年底是必要的，但仅延期时间不足以解决机制性障碍。

关于新增投资内容，她认为，若仅集中于乡、坊、市卫生院，则不足以提升困难地区的诊疗质量，因为地区综合医院在基层与省级医疗体系之间承担着关键联结作用。因此，需补充对少数民族及山区地区综合医院的升级、改造、修缮及设备配备的投资。

广宁省国会代表阮氏秋河在会上表示，近年来的生产发展项目仍存在诸多局限，建议制定更具针对性的特殊机制；简化行政手续；根据区域条件，将生产发展支持项目的审批、验收权限下放至省级和乡级。她提议对进行适宜林业生产发展任务登记的贫困户、相对贫困户及刚脱贫户，采取现金支持政策。

国会代表发表讲话。图自越通社

在就关于在同一地区整合各国家目标计划资源的决议草案提出意见时，阮氏秋河强调需规定资金整合机制，尤其是在预算有限的背景下。实际上，许多地方在项目实施中已有效整合了公共投资资金与社会化资金。

越南农业与农村发展部部长陈德胜就整合三大国家目标计划的政策主张进行说明时强调，这体现了政府旨在提高人民生活水平，特别是少数民族和山区人民生活水平的决心。

政府确定优先方向为建设新农村、实现可持续减贫、发展民族同胞聚居区经济社会；同时避免政策交叉重叠，强化分级管理，并将支持期限延长至2035年，以实现长期、有效的资源集中。

陈德胜强调，整合工作不会导致政策减少或支持范围缩窄，而是有助于更加聚焦、优先支持全国核心贫困地区。（完）