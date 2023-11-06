第十五届国会第六次会议：国家银行行长阮氏红回答国会代表的询问

11月6日国会质询会上，用于保障性住房、工人住房、旧房子翻新和重新装修的120万亿越盾一揽子计划到位进度是代表们非常关注的内容之一。阮氏红对此表示，“最近，由于住房供应有限，信贷计划的资金到位受到限制。住房需求很大，但贷款买房是人们仔细考虑的问题。贷款条件仍存在一些不合适的地方。”近期，全国63个省市中有18个省市人民委员会公布了参与该计划的53个项目名单。截至目前，3个省市的总额达1050亿越盾（折合人民币3237.2万元）的3个项目已到位。下一步，国家银行建议各省市人民委员会尽快公布符合贷款条件的项目清单。 同时，国家银行加大信息宣传力度，让人们清楚地了解这一信贷计划的主张。根据政府向国会提交的报告，截至2023年9月，全国已完成城市地区保障性住房项目46个，规模约20210套；正在实施规模达392635套的419个项目。阮氏红表示，信贷增长缓慢的原因主要是企业订单减少导致信贷需求下降。国家银行已指示信贷机构审查贷款程序，以缩短时间、减少程序并更好地服务人民。同时，向相关部委提出多项建议，落实改善信贷条件，特别是中小企业信贷条件的解决方案。在回答代表们关于取消对信贷机构信贷增长目标的管理和分配的路线图等的质询时，阮氏红表示，国家银行此时不可能放弃信贷增长的管理和分配，因为越南经济体的资本需求仍然严重依赖信贷。（完）