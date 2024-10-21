第十五届国会第八次会议：力争全年GDP增长率达7%以上

10月21日上午，在第十五届国会第八次会议上，国会听取越南政府总理范明政作了2024年经济社会发展计划实施结果报告和2025年经济社会发展计划。



会上，范明政强调，越南已贯彻落实中央、中央政治局、中央书记处和国会的决议和结论，政府和政府总理已掌握实际情况，着力指导灵活有效实施各项任务和方案。



从总体来谈，今年前9月经济社会情况呈现积极态势并取得重要结果。预计越南完成和超额完成15项主要指标中的14项。国内生产总值（GDP）增长率达7%以上即可实现人均GDP目标。



宏观经济持续稳定，通胀得到控制，经济增长高于既定目标，主要指标运行在合理区间。公共债务、政府债务、国家外债和国家预算赤字得到有效控制，低于国会确定的上限。 今年前9月GDP增长率达6.82%，预计全年将达6.8-7%，高于国会下达的目标（6-6.5%）。今年前9月平均居民消费价格指数上涨3.88%。外汇市场基本稳定，利率下降。 今年前9月国家预算收入达到预算的85%以上，同比增长17.9%，今年前9月进出口总额5785亿美元，增长16.3%，贸易顺差近208亿美元等。



越南公共投资优先重点领域，集中开展各重点项目。企业发展延续积极态势。吸引外商直接投资（FDI）是亮点，实际到位资金达173亿美元，增长8.9%，创多年来新高。



经济结构积极转向发展数字经济和绿色经济，提高工业、建筑业、服务业比重，降低农业比重。工业积极复苏，成为引领增长的重要动力。服务业保持良好复苏势头；电子商务和旅游业发展强劲。农林渔业增长较好；发展生态、有机和高科技农业模式等。



另外，文化社会、社会保障政策和可持续扶贫政策取得良好结果，贫困发生率降至1.93%，消除危旧房和灾后重建工作得到积极展开，医疗、防疫和教育的质量提高等。



范平明强调，越南继续加强法律建设和完善工作，集中减少和简化行政手续，营造健康便利投资营商环境，积极推进数字化转型、数字政府与数字经济的发展，促进分级分权，加快县级和乡级行政单位重组，加强纪律建设等。



同时筑牢全民国防阵线、人民安全阵线和民心阵线；巩固国防安全潜力；坚决维护国家主权和领土完整，严格管理边界；打击和预防各类犯罪工作取得积极成效，全面实施保障交通安全和防火防爆的措施。



对外工作和融入国际社会继续成为亮点；有效落实“竹式外交”政策；为营造和平、合作、发展的环境作出贡献。外交局面不断拓展；提高国家的地位和威望等。



对于今年最后几个月的任务和解决方案，范明政要求各级各部门和地方政府根据职责权限继续集中精力，同步有效落实所有领域的任务和措施。



范明政要求以高度决心力争完成所有15项指标；保持发展速度，将促进增长与保持宏观经济稳定、控制通货膨胀、确保经济主要指标运行在合理区间相结合；力争全年GDP增长率达7%以上，通货膨胀控制在4.5%以下，信贷增长率约为15%，国家财政收入增长10%以上，公共投资到位率不低于计划的95%。



另外，范明政要求继续审查和完善体制并修改现有法律法规；大力推进行政审批制度改革，改善营商投资环境；加快国家重大重点工程项目施工进度，同时加强反腐败反浪费工作；注重文化社会发展，改善人民生活质量；确保国防安全、社会秩序安全；有效开展外交和融入国际社会事务。



对于2025年的11项主要任务和措施，范明政强调，优先促进增长，充分释放传统动能，加快培育新动能。从年初开始加快公共投资资金的拨付；有选择地吸引外资；大力发展资本市场和国内市场，刺激消费需求。有效控制商品特别是必需品的供应和价格。促进数字化转型、绿色转型和高科技等新增长动能，有效开展半导体产业发展战略。

保持宏观经济稳定，控制通货膨胀，确保经济主要指标运行在合理区间；提高信贷质量，力争信贷增长率达15%以上。集中调整信贷组织结构，同时处理不良贷款；强化财政自律意识与管理，力争2025年国家预算收入比2024年至少增长5%左右。



另外，全面及时地将党的政策制度化，确保各项法律、法令和决议的质量和进度，有效落实国会通过的决议和法律，完善与修改法律法规。



坚决简化行政手续，建设精简、高效的国家机器，大力推进国家数字化进程。



与此同时，重点完善国家重点基础设施系统，化解征地拆建工作的困难和障碍，确保原材料供应来源，制定电力、可再生能源、氢能发展政策，加大对农业农村基础设施、应对气候变化、国家数字基础设施和创新基础设施等领域的投资力度。



范明政建议在调整各领域结构的同时推进数字化转型、绿色转型和公平公正能源转型；大力发展辅助工业和服务；有效可持续调整农业结构，力争到2025年接待国际游客达2000万人次。



注重发展高素质人力资源，全面革新教育培训，有效开展服务于高科技领域的5万名工程师培训计划，提高人民的物质和精神条件，注重保护与弘扬民族文化价值，大力发展文化产业，有效实施2025-2035年阶段文化发展国家目标计划，有效落实对革命有功者政策、可持续扶贫和弱势群体扶持政策，力争到2025年清除全国危旧房。



范明政要求继续提高医疗与防疫质量，落实好民族、宗教、老年人、青年、性别平等的政策，为儿童营造安全健康的环境。



同时主动应对气候变化，加强自然资源管理，促进绿色发展，可持续发展海洋经济，注重实施灾害预警方案。



继续同步有效落实经济社会发展和确保国防安全的决议；大力促进反腐败反浪费工作，建设廉政型、行动型、服务型政府，积极解除黄牌警告。



最后是加强国防潜力，坚持维护国家独立主权和领土完整，确保政治安全和社会治安，同步、全面且有效开展对外和融入国际社会的活动。



范明政强调，政府集中指导各部门和地方激发团结、创新、敢想敢做精神，以高度决心使越南步入奋发图强新纪元，凸显越南在国际舞台上的地位。（完）